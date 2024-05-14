Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва

14 травня до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Блінкен у Києві 14 травня: що відомо

Про те, що Блінкен прибув до Києва 14 травня, спершу повідомили ЗМІ.

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Згодом прибуття до України підтвердив і сам держсекретар США.

– Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії, – написав у соцмережі X Ентоні Блінкен.

Раніше один з американських чиновників на умовах анонімності повідомляв, що своїм візитом Блінкен має намір “надіслати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі”.

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