Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва
14 травня до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.
Оновлено.
Блінкен у Києві 14 травня: що відомо
Про те, що Блінкен прибув до Києва 14 травня, спершу повідомили ЗМІ.
Зараз дивляться
Згодом прибуття до України підтвердив і сам держсекретар США.
– Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії, – написав у соцмережі X Ентоні Блінкен.
Раніше один з американських чиновників на умовах анонімності повідомляв, що своїм візитом Блінкен має намір “надіслати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі”.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.