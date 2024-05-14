Аспірантура у перекладі з латини aspirans означає – той, хто домагається та прагне чогось. Це форма підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти (ЗВО) і науково-дослідних установах (НДУ). Аспірантура необхідна людям, які хочуть займатися науковою діяльністю чи викладанням та стати доктором філософії.

Аспірантура: скільки років треба навчатися

Аспірантура – це перший крок на шляху до наукової діяльності. Аспірант може захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії, стати викладачем та займатися науковими дослідженнями.

На відміну від магістратури, на яку вступають люди з дипломом бакалавра/спеціаліста, вступити на аспірантуру можна тільки після закінчення магістратури. Тобто аспірантура є продовженням навчання після магістратури.

Аспірантуру можна проходити в університеті, в якому студент закінчував магістратуру, а також безпосередньо у науково-дослідному інституті.

Скільки років потрібно вчитися в аспірантурі

У середньому навчання аспірантів триває до п’яти років. Два-три роки надаються для підготовки та захисту дисертаційної роботи. Після закінчення навчання в аспірантурі студент отримує статус дослідника до того моменту, поки не захистить дисертацію. Тільки після ретельної перевірки, успішного затвердження та захисту дисертації надається науковий ступінь доктора філософії.

Якщо студент не пройшов етап захисту дисертації, то після закінчення аспірантури він отримує диплом, що підтверджує складання іспитів.

Зверніть увагу! Правила, умови та особливості навчання можуть змінюватись залежно від обраного ВНЗ.

Варто зазначити, що крім наукової роботи, майбутньому вченому потрібно написати й опублікувати кілька наукових статей, а також виконати індивідуальний план освітньо-наукової програми. Крім того, бажано вести семінари, складати іспити та виступати на вишівських конференціях – це важливо для майбутніх викладачів.

Не так важливо, скільки років триває аспірантура в Україні, оскільки отриманні знання відкривають безмежні можливості у світ науки та надають доступ до наукових досліджень.

