Міністерство освіти і науки України повідомило про ключові деталі вступної кампанії до аспірантури у 2024 році. В цьому році відбір відбуватиметься на основі конкурсних випробувань.

Які правила вступу в аспірантуру в Україні у 2024 році — в матеріалі Фактів ICTV.

Вступ в аспірантуру 2024: основні правила

Великий ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку змусив МОН змінити цьогорічні правила вступу до аспірантури. Зокрема, у 2024 році був скасований вступ на денну форму навчання за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі.

Зараз дивляться

Згідно з новими правилами, цьогоріч вступ в аспірантуру буде здійснюватися на денну форму навчання виключно за державним замовленням. Тобто у 2024 році неможливо вступити до аспірантури на денну форму навчання за контрактом.

Водночас бюджетних місць стане вдвічі більше, щоби дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії, зробити це з повною підтримкою від держави. Тобто, кількість бюджетних місць збільшиться із 3 200 до 7 000. Саме ЗВО та наукові установи, після первинного складання ЄВІ усіма охочими, будуть обирати найталановитіших вступників.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах. Вечірня форма можлива як за державним замовленням, так і за контрактом. Як вечірня, так і заочна форми навчання не передбачають відстрочки від мобілізації.

Зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти

У 2024 році, згідно зі змінами до Порядку прийому на навчання для вступу на аспірантуру:

Зберігається ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру, тому всі хто, зареєструвався складатимуть його у 2024 році. Проте змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК (тесту загальної навчальної компетентності) на рівні 160 балів.

Щодо ЄВІ з іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу / установи, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит.

Відповідно до Порядку прийняття на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, вступники в аспірантуру мають скласти єдиний вступний іспит.

Для вступу в аспірантуру необхідно надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови на вибір вступника:

англійської;

французької;

німецької;

іспанської.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ: кількість завдань, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання та схеми нарахування балів. Детальніше можна ознайомитись за посиланням.

Після складання іспиту, дані про результати ЄВІ вносяться до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Джерело: Міністерство освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.