Графіки відключення електроенергії 16 травня запроваджено по всій Україні – Укренерго

У всіх областях України 15 травня запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів з 19:25 до 22:00. З 16 травня діятимуть графіки відключення електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла

За інформацією Укренерго, з 00:00 і протягом доби 16 травня на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових і промислових споживачів.

Причина відключень світла – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

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Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак Росії по українській енергосистемі з 22 березня, зазначають у компанії.

Диспетчерський центр Укренерго вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про графіки погодинних відключень світла у певному регіоні України можна у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго стверджують, що обсяг погодинних відключень світла розподілений рівномірно між областями України.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, зазначили в компанії Укренерго.

Аварійні відключення у Києві

Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває, тому аварійні відключення діють у Києві за вказівкою Укренерго.

– Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію, – зазначають у ДТЕК.

Українців закликають розумно споживати електрику, щоб не довелося більше застосовувати погодинні відключення світла.

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