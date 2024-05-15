Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
По Києву та інших містах запроваджують аварійні відключення світла: що відбувається
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Графіки відключення електроенергії 16 травня запроваджено по всій Україні – Укренерго

відключення світла
Фото: УНІАН

У всіх областях України 15 травня запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів з 19:25 до 22:00. З 16 травня діятимуть графіки відключення електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла

За інформацією Укренерго, з 00:00 і протягом доби 16 травня на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових і промислових споживачів.

Причина відключень світла – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Зараз дивляться

Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак Росії по українській енергосистемі з 22 березня, зазначають у компанії.

Диспетчерський центр Укренерго вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про графіки погодинних відключень світла у певному регіоні України можна у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соціальних мережах.

В Укренерго стверджують, що обсяг погодинних відключень світла розподілений рівномірно між областями України.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, зазначили в компанії Укренерго.

Аварійні відключення у Києві

Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває, тому аварійні відключення діють у Києві за вказівкою Укренерго.

– Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію, – зазначають у ДТЕК.

Українців закликають розумно споживати електрику, щоб не довелося більше застосовувати погодинні відключення світла.

Читайте також
Чи будуть відключення світла взимку та влітку: Галущенко розповів про ситуацію в енергосистемі
Лампа - світло

Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Електрика, Енергетика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Корейський сценарій: що передбачає і чому його нав’язують Україні
Корейський сценарій: що це і що він собою передбачає
Вибухи у Дніпрі 15 травня: є жертви, постраждалий та руйнування
Вибухи у Дніпрі 15 травня 2024 року: що відомо
Вовчанськ – тривають захисні дії: Зеленський про ситуацію на Харківщині
Володимир Зеленський
Російська авіація атакувала Херсон: є постраждалі, наймолодшому – 15 років
Вибухи у Херсоні 15 травня
Естонія дозволила використати заморожені активи РФ для допомоги Україні
Естонія прапор

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь