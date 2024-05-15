Карта бойових дій на 15 травня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 23:00 14 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 15 травня 2024

Втрати РФ на 15 травня 2024

особового складу ‒ близько 486 940 (+1 510);

танків ‒ 7 510 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 14 508 (+48);

артилерійських систем – 12 538 (+23);

реактивних систем залпового вогню – 1 070;

засобів протиповітряної оборони ‒ 798;

літаків – 351;

гелікоптерів – 325;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 015 (+30);

крилатих ракет ‒ 2 199 (+2);

кораблів (катерів) ‒ 26;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки й автоцистерн – 16 955 (+48);

спеціальної техніки ‒ 2 061 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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