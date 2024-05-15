Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 15 травня 2024 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 23:00 14 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 15 травня 2024
Втрати РФ на 15 травня 2024
- особового складу ‒ близько 486 940 (+1 510);
- танків ‒ 7 510 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 14 508 (+48);
- артилерійських систем – 12 538 (+23);
- реактивних систем залпового вогню – 1 070;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 798;
- літаків – 351;
- гелікоптерів – 325;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 015 (+30);
- крилатих ракет ‒ 2 199 (+2);
- кораблів (катерів) ‒ 26;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки й автоцистерн – 16 955 (+48);
- спеціальної техніки ‒ 2 061 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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