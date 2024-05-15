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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15 травня 2024 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 23:00 14 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 15 травня 2024

Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024
Карта бойових дій на 14 травня 2024

Втрати РФ на 15 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 486 940 (+1 510);
  • танків ‒ 7 510 (+14);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 508 (+48);
  • артилерійських систем – 12 538 (+23);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 070;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 798;
  • літаків – 351;
  • гелікоптерів – 325;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 10 015 (+30);
  • крилатих ракет ‒ 2 199 (+2);
  • кораблів (катерів) ‒ 26;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 16 955 (+48);
  • спеціальної техніки ‒ 2 061 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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