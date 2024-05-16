Графіки відключення світла можуть діяти до серпня – радник Шмигаля

Відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі можуть тривати щонайменше до серпня.

Про це заявив на пресконференції в Media Center Ukraine радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко.

Графіки відключення світла 2024

– Якщо говорити про обмеження, які почалися добу тому, не відкрию великий секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться, за моїми оцінками, жити до серпня місяця, – наголосив він.

Водночас Бойко прогнозує незначне покращення у серпні-вересні.

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За його словами, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде велика кількість сонячної генерації.

– Ще буде тепло, але вже не гаряче, тому додаткове навантаження в системі, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться, – пояснив радник Шмигаля.

Що буде взимку

Бойко попередив, що наступної зими уникнути дефіциту в енергосистемі не вдасться, тому будуть обмеження в споживанні.

– Зима буде однозначно важкою, я б сказав навіть – невідворотно важкою. Шансів на відновлення того, що було знищено за два весняні місяці в повному обсязі, немає, – зазначив він.

За його словами, розмір цих обмежень залежатиме від багатьох факторів.

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