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Графіки відключення електроенергії 16 травня запроваджено по всій Україні – Укренерго
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Yasno про ситуацію зі світлом: Для споживання хронічно не вистачає генерації та імпорту

YASNO: графіки відключення світла та ситуація станом на зараз в Україні
Фото: Pexels

16 травня енергосистемі України для поточного рівня споживання хронічно не вистачає генерації та імпорту.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Yasno – про ситуацію в електромережі України 16 травня

Коментуючи ситуацію в електромережі України 16 травня, гендиректор Yasno Сергій Коваленко констатує: наразі пікові навантаження подолано, Київ, Дніпро та область підключені.

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Натомість, каже Сергій Коваленко, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували колеги.

– Учора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів, які б дозволили працювати в графіках, але згодом, вночі та зранку, ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися.

Уранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення, – пояснює гендиректор Yasno.

Наразі, зазначає Сергій Коваленко, через хронічний брак генерації та імпорту енергетики сподіваються, що вечірній пік вдасться подолати спокійно, хоча б із графіками відключень.

Графіки відключення світла на 16 травня можна знайти:

  • у Viber;
  • у Telegram;
  • у застосунках YASNO Mobile в Apple Store та PlayMarket;
  • на сайті Yasno (скоро має відновити роботу).
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YASNO

Графіки відключення електроенергії на 16 травня

Нагадаємо, що напередодні в Україні запровадили графіки відключення електроенергії на 16 травня.

На такий крок довелось піти через збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Графіки погодинних відключень світла діятимуть для побутових і промислових споживачів.

Джерело: Сергій Коваленко

Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, електроенергія
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