Yasno про ситуацію зі світлом: Для споживання хронічно не вистачає генерації та імпорту

16 травня енергосистемі України для поточного рівня споживання хронічно не вистачає генерації та імпорту.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Yasno – про ситуацію в електромережі України 16 травня

Коментуючи ситуацію в електромережі України 16 травня, гендиректор Yasno Сергій Коваленко констатує: наразі пікові навантаження подолано, Київ, Дніпро та область підключені.

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Натомість, каже Сергій Коваленко, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували колеги.

– Учора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів, які б дозволили працювати в графіках, але згодом, вночі та зранку, ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Уранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення, – пояснює гендиректор Yasno.

Наразі, зазначає Сергій Коваленко, через хронічний брак генерації та імпорту енергетики сподіваються, що вечірній пік вдасться подолати спокійно, хоча б із графіками відключень.

Графіки відключення світла на 16 травня можна знайти:

у Viber;

у Telegram;

у застосунках YASNO Mobile в Apple Store та PlayMarket;

на сайті Yasno (скоро має відновити роботу).

Графіки відключення електроенергії на 16 травня

Нагадаємо, що напередодні в Україні запровадили графіки відключення електроенергії на 16 травня.

На такий крок довелось піти через збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Графіки погодинних відключень світла діятимуть для побутових і промислових споживачів.

Джерело: Сергій Коваленко

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