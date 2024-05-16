Концерн Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив на щорічних загальних зборах про наміри створити в Україні ще одне спільне підприємство у сфері протиповітряної оборони.

Rheinmetall планує відкрити в Україні завод із виробництва ППО

Однак до запуску виробництва систем ППО пройде щонайменше рік або два і будуть зроблені всі попередні кроки – підписання меморандуму про взаєморозуміння та створення спільного підприємства.

Жодних інших деталей щодо створення такого виробництва в Україні гендиректор Rheinmetall не оголошував.

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Водночас Паппергер наголосив, що обіцяні 40 БМП Marder 1A3 будуть доставлені в Україну, починаючи з цього місяця і до вересня.

Rheinmetall CEO Papperger announced at yesterday’s Annual General Meeting that they plan to establish another joint venture in #Ukraine in the field of air defence. He also announced that the currently pledged 40 Marder 1A3 IFVs will be delivered to Ukraine starting this month… pic.twitter.com/LUnmLjv1Y1 — German Aid to Ukraine ???????????????????? (@deaidua) May 15, 2024

Ще у березні він заявив про наміри створити щонайменше чотири підприємства Rheinmetall на території України, на яких вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зенітну зброю.

А вже у травні Паппергер пообіцяв надати Україні прототипи боєприпасів для артилерії з дальністю до 100 км.

Останній пакет військової допомоги Україні від Німеччини було оголошено 29 квітня. Туди, серед іншого, увійшли також унікальні системи ППО Skynex від Rheinmetall, які є одними із найсучасніших систем у світі.

Фото: Rheinmetall

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