Концерн Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив на щорічних загальних зборах про наміри створити в Україні ще одне спільне підприємство у сфері протиповітряної оборони.

Однак до запуску виробництва систем ППО пройде щонайменше рік або два і будуть зроблені всі попередні кроки – підписання меморандуму про взаєморозуміння та створення спільного підприємства.

Жодних інших деталей щодо створення такого виробництва в Україні гендиректор Rheinmetall не оголошував.

Водночас Паппергер наголосив, що обіцяні 40 БМП Marder 1A3 будуть доставлені в Україну, починаючи з цього місяця і до вересня.

Rheinmetall CEO Papperger announced at yesterday’s Annual General Meeting that they plan to establish another joint venture in #Ukraine in the field of air defence.

He also announced that the currently pledged 40 Marder 1A3 IFVs will be delivered to Ukraine starting this month… pic.twitter.com/LUnmLjv1Y1

— German Aid to Ukraine ???????????????????? (@deaidua) May 15, 2024