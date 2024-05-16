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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Концерн Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО

система ППО Skynex

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив на щорічних загальних зборах про наміри створити в Україні ще одне спільне підприємство у сфері протиповітряної оборони.

Rheinmetall планує відкрити в Україні завод із виробництва ППО

Однак до запуску виробництва систем ППО пройде щонайменше рік або два і будуть зроблені всі попередні кроки – підписання меморандуму про взаєморозуміння та створення спільного підприємства.

Жодних інших деталей щодо створення такого виробництва в Україні гендиректор Rheinmetall не оголошував.

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Водночас Паппергер наголосив, що обіцяні 40 БМП Marder 1A3 будуть доставлені в Україну, починаючи з цього місяця і до вересня.

Ще у березні він заявив про наміри створити щонайменше чотири підприємства Rheinmetall на території України, на яких вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зенітну зброю.

А вже у травні Паппергер пообіцяв надати Україні прототипи боєприпасів для артилерії з дальністю до 100 км.

Останній пакет військової допомоги Україні від Німеччини було оголошено 29 квітня. Туди, серед іншого, увійшли також унікальні системи ППО Skynex від Rheinmetall, які є одними із найсучасніших систем у світі.

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Rheinmetall

Фото: Rheinmetall

Rheinmetall, Війна в Україні, військова допомога, Зброя для України, Україна-Німеччина
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