Події ночі 16 травня: вибухи в Харкові, “бавовна” в Криму та ситуація у Вовчанську

Уночі проти 16 травня гриміли вибухи в Харкові та поки що окупованому Криму.

Гучно було й у російських областях поряд із кордоном України.

Детальніше про головні події ночі та ранку 16 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

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Вибухи в Харкові 16 травня

Вибухи в Харкові 16 травня прогриміли після опівночі.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердили факт того, що окупанти завдають ударів.

Більше подробиць очільники міста та області поки не повідомили.

Пожежа на аеродромі Бельбек після вибухів у Криму 15 травня

Пожежа на аеродромі Бельбек після вибухів у Криму 15 травня спалахувала двічі – на початку та наприкінці доби.

У Міноборони РФ стверджували, що під час перших вибухів буцімто ліквідували десять оперативно-тактичних ракет ATACMS, під час других – нібито п’ять.

До слова, у ранковому зведенні російського оборонного відомства про ATACMS уже не згадували, а заявили про знищення чотирьох та перехоплення двох дронів над Кримом.

За даними агентів партизанського руху Атеш, вибухи проти ночі 16 травня на аеродромі Бельбек завершились точним влучанням і багатогодинною подальшою детонацією головного складу ракетно-артилерійського озброєння (військової частини 80189).

Там зберігалося більшість ракет для російських літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, з яких обстрілюють Україну.

Крім того, після детонації зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому.

Ситуація у Вовчанську станом на 23:00 15 травня

На Харківському напрямку впродовж 15 травня підрозділи українських військ успішно відбили чотири ворожі атаки на напрямках Пильна – Липці, Лук’янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця.

Станом на 23:00 ще тривали бої на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця, Плетенівка – Вовчанськ.

Втрат позицій українськими підрозділами не допущено.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

За добу українські захисники знищили на Харківському напрямку 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння й військової техніки.

Стан прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після операції

Операція прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після стрілянини минула добре, його життю нічого не загрожує.

Про це в інтерв’ю BBC повідомив віцепрем’єр-міністр Словаччини Томаш Тараба.

За словами віцепрем’єра, у Роберта Фіцо стріляли з дуже близької відстані – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.

Стріляли у прем’єр-міністра 15 травня перед Будинком культури в Гандлова, де відбувалось засідання уряду.

Вибухи в Росії 16 травня

Вибухи в Росії 16 травня гриміли в Брянській, Бєлгородській, Калузькій і Тульській областях.

У Брянській області, переконує губернатор Олександр Богомаз, російська протиповітряна оборона буцімто приземлила безпілотник над Почепським районом.

Ще один дрон буцімто ліквідували в Сухиницькому районі Калузької області, переконує губернатор Владислав Шапша.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков поскаржився на обстріл Шебекіно із реактивних систем залпового вогню.

У Міноборони РФ стверджують, що протягом ночі над регіоном знищили два реактивні снаряди РСЗВ Вільха, одну ракету тактичного комплексу Точка-У та один безпілотник.

У місті нібито пошкоджено вісім приватних будинків, горів гараж та автомобіль, уламками посічено чотири машини.

Ще два БпЛА буцімто приземлено над територією Тульською областю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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