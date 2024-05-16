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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Уточнення даних у ТЦК з 18 травня: хто має це зробити і терміни

Хто має оновити дані в ТЦК – 18 травня 2024 року: терміни
Фото: Факти ICTV

Протягом 60 днів із 18 травня військовозобов’язані мають уточнити свої дані.

Факти ICTV розповідають, хто має оновити дані в ТЦК з 18 травня та кому треба оновити дані в ТЦК з 18 травня.

Хто має оновити дані в ТЦК з 18 травня

Як повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, йдеться про всіх військовозобов’язаних.

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Пройти військово-лікувальну комісію доведеться й тим, хто має статус обмежено придатних.

— Норми закону такі, що від 18 травня протягом 60 діб усі військовозобов’язані повинні уточнити свої дані. Якщо говорити про обмежено придатних, то після того, як така людина пройде військово-лікарську комісію, отримавши направлення в ТЦК та СП, буде ясно, вона придатна чи не придатна. Тому що статус обмежено придатний скасовується (його скасовано з 4 травня, – Ред.), – зазначив Лазуткін.

Речник наголосив, що це мають зробити всі військовозобов’язані, попри те, коли вони уточняли свої дані.

— Уточнити дані можна буде через електронний кабінет, спеціальний застосунок, який запрацює з 18 травня, а також у ЦНАП чи ТЦК та СП, – додав Лазуткін.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як оновити дані в ТЦК офлайн та онлайн через електронний кабінет призовника.

Війна в Україні, Мобілізація, ТЦК
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