Зі скількох років можна їздити на передньому сидінні автомобіля в Україні
Для багатьох батьків поїздка з дитиною в автомобілі – це відповідальність і страх. Адже дорога ховає безліч небезпек, а тендітне життя маленького пасажира – неоціненне.
Саме ефективні інструменти для забезпечення безпеки допомагають у цьому. Одним із таких інструментів є дитяче автокрісло. Проте з якого віку можна їздити на передньому сидінні дитині, не використовуючи автокрісло?
Зі скількох років можна їздити на передньому сидінні автомобіля в Україні без автокрісла
У МВС України роз’яснили оновлені правила перевезення дітей в автомобілі.
Де можна перевозити дітей:
- На передньому сидінні в автокріслі з народження і до 3 років.
- Без автокрісла дозволено перевозити дітей зростом від 150 см (незалежно від віку).
- На задньому сидінні можна перевозити в автокріслі малюків до 150 см.
- Без автокрісла дозволено перевезення дітей зростом від 150 см.
Заборонено перевозити дітей на руках на передньому та на задньому сидінні. Не можна перевозити дітей в автомобілі, не обладнаному ременями безпеки.
Який зріст має бути у дитини, щоб їздити на передньому сидінні автомобіля
Пункт 21.11 Правил дорожнього руху (у редакції від 24.02.2024) забороняє перевезення:
- Дітей, зріст яких менший за 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем. Це можуть бути автокрісла, бустери або спеціальні утримувальні пристрої, які дозволяють пристебнути дитину за допомогою штатних ременів безпеки автомобіля.
- Дітей на задньому сидінні мотоцикла і мопеда, за винятком: регулярних, регулярних спеціальних і нерегулярних пасажирських автобусних перевезень. При цьому необхідно дотримуватися встановлених Правилами обмежень швидкості руху.
Що робити, якщо зріст дитини менше ніж 150 см
У таких випадках обов’язково використовуйте дитячі утримувальні системи (ДУС) – це спеціальні пристрої, призначені для захисту дітей під час поїздки в автомобілі.
Згідно з пунктами 21.13-21.16 Правил дорожнього руху України:
- ДУС повинні використовуватися в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки або системами кріплення ДУС, передбаченими їхньою конструкцією.
- ДУС повинні відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів.
- Дозволяється встановлювати ДУС на всіх сидіннях автомобіля, крім першого ряду.
Усі пасажири, незалежно від віку та місця розташування в автомобілі, мають бути пристебнуті ременями безпеки. Дитячі автокрісла повинні відповідати віку, вазі та зросту дитини.