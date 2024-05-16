Для багатьох батьків поїздка з дитиною в автомобілі – це відповідальність і страх. Адже дорога ховає безліч небезпек, а тендітне життя маленького пасажира – неоціненне.

Саме ефективні інструменти для забезпечення безпеки допомагають у цьому. Одним із таких інструментів є дитяче автокрісло. Проте з якого віку можна їздити на передньому сидінні дитині, не використовуючи автокрісло?

Зі скількох років можна їздити на передньому сидінні автомобіля в Україні без автокрісла

У МВС України роз’яснили оновлені правила перевезення дітей в автомобілі.

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Де можна перевозити дітей:

На передньому сидінні в автокріслі з народження і до 3 років.

Без автокрісла дозволено перевозити дітей зростом від 150 см (незалежно від віку).

На задньому сидінні можна перевозити в автокріслі малюків до 150 см.

Без автокрісла дозволено перевезення дітей зростом від 150 см.

Заборонено перевозити дітей на руках на передньому та на задньому сидінні. Не можна перевозити дітей в автомобілі, не обладнаному ременями безпеки.

Який зріст має бути у дитини, щоб їздити на передньому сидінні автомобіля

Пункт 21.11 Правил дорожнього руху (у редакції від 24.02.2024) забороняє перевезення:

Дітей, зріст яких менший за 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем. Це можуть бути автокрісла, бустери або спеціальні утримувальні пристрої, які дозволяють пристебнути дитину за допомогою штатних ременів безпеки автомобіля.

Дітей на задньому сидінні мотоцикла і мопеда, за винятком: регулярних, регулярних спеціальних і нерегулярних пасажирських автобусних перевезень. При цьому необхідно дотримуватися встановлених Правилами обмежень швидкості руху.

Що робити, якщо зріст дитини менше ніж 150 см

У таких випадках обов’язково використовуйте дитячі утримувальні системи (ДУС) – це спеціальні пристрої, призначені для захисту дітей під час поїздки в автомобілі.

Згідно з пунктами 21.13-21.16 Правил дорожнього руху України:

ДУС повинні використовуватися в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки або системами кріплення ДУС, передбаченими їхньою конструкцією.

ДУС повинні відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів.

Дозволяється встановлювати ДУС на всіх сидіннях автомобіля, крім першого ряду.

Усі пасажири, незалежно від віку та місця розташування в автомобілі, мають бути пристебнуті ременями безпеки. Дитячі автокрісла повинні відповідати віку, вазі та зросту дитини.

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