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Зі скількох років можна їздити на передньому сидінні автомобіля в Україні

авто
Фото: Pixabay

Для багатьох батьків поїздка з дитиною в автомобілі – це відповідальність і страх. Адже дорога ховає безліч небезпек, а тендітне життя маленького пасажира – неоціненне.

Саме ефективні інструменти для забезпечення безпеки допомагають у цьому. Одним із таких інструментів є дитяче автокрісло. Проте з якого віку можна їздити на передньому сидінні дитині, не використовуючи автокрісло?

Зі скількох років можна їздити на передньому сидінні автомобіля в Україні без автокрісла

У МВС України роз’яснили оновлені правила перевезення дітей в автомобілі.

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Де можна перевозити дітей:

  • На передньому сидінні в автокріслі з народження і до 3 років.
  • Без автокрісла дозволено перевозити дітей зростом від 150 см (незалежно від віку).
  • На задньому сидінні можна перевозити в автокріслі малюків до 150 см.
  • Без автокрісла дозволено перевезення дітей зростом від 150 см.

Заборонено перевозити дітей на руках на передньому та на задньому сидінні. Не можна перевозити дітей в автомобілі, не обладнаному ременями безпеки.

Який зріст має бути у дитини, щоб їздити на передньому сидінні автомобіля

Пункт 21.11 Правил дорожнього руху (у редакції від 24.02.2024) забороняє перевезення:

  • Дітей, зріст яких менший за 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем. Це можуть бути автокрісла, бустери або спеціальні утримувальні пристрої, які дозволяють пристебнути дитину за допомогою штатних ременів безпеки автомобіля.
  • Дітей на задньому сидінні мотоцикла і мопеда, за винятком: регулярних, регулярних спеціальних і нерегулярних пасажирських автобусних перевезень. При цьому необхідно дотримуватися встановлених Правилами обмежень швидкості руху.

Що робити, якщо зріст дитини менше ніж 150 см

У таких випадках обов’язково використовуйте дитячі утримувальні системи (ДУС) – це спеціальні пристрої, призначені для захисту дітей під час поїздки в автомобілі.

Згідно з пунктами 21.13-21.16 Правил дорожнього руху України:

  • ДУС повинні використовуватися в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки або системами кріплення ДУС, передбаченими їхньою конструкцією.
  • ДУС повинні відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів.
  • Дозволяється встановлювати ДУС на всіх сидіннях автомобіля, крім першого ряду.

Усі пасажири, незалежно від віку та місця розташування в автомобілі, мають бути пристебнуті ременями безпеки. Дитячі автокрісла повинні відповідати віку, вазі та зросту дитини.

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авто, ПДР, Правила дорожнього руху
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