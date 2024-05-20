Легітимність Зеленського, мобілізація та життя еліт: головні наративи російської ІПСО Майдан-3

Інформація у руках ворога перетворюється на зброю. Вже другий рік російські окупанти ведуть активну кампанію з дезінформації українського населення, щоб налаштувати народ проти влади та Сил оборони України.

Для створення фейкових новин, фотографій та відеофайлів окупанти використовують найновітніші інструменти, зокрема ШІ (штучний інтелект). Це дозволяє створювати настільки реалістичний контент, що іноді складно відрізнити справжнє фото від підробки.

Тож Факти ICTV продовжують свій спецпроєкт про боротьбу з фейками. Це матеріал присвячений російській пропагандистській спецоперації Майдан-3.

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Спецоперація Майдан-3: що відомо

За словами співзасновниці проєкту StopFake Ольги Юркової, Росія щонайменше 9 років намагається розпалити в Україні третій Майдан.

Спроби розхитати внутрішню ситуацію в Україні почалися 2015 року. Активну участь у них брали депутати ОПЗЖ, такі як Вадим Рабинович, який організовував замовні протести з різних приводів.

– Оскільки ті протести були штучні, вони не переросли у щось серйозніше. Але наратив про можливість третього Майдану активно просувався різними каналами пропаганди: як відверто російськими медіа, так і каналами, що маскуються під українські: так звані сайти-сміттярки, боти та тролі у соцмережах, нібито незалежні блогери тощо. Приводи для нового Майдану щоразу називали різні: від невдоволення приватних підприємців законодавчими змінами до ситуації на фронті, – сказала Юркова.

Згодом спецоперація Майдан-3 пішла в тінь. Але у 2022 році, після початку повномасштабної війни, поновились спроби розпалити масові протести проти мобілізації, блекаутів (особливо активно це було взимку 2022-23 року в Одесі) тощо.

Тоді в російських Telegram-каналах поширювалися методички, як писати коментарі, які допоможуть розпалити протести, російською й українською мовами.

– Тобто спроби спровокувати протести в Україні – це постійне явище, наголошує експертка.

Головна тематика Майдану-3

На початку 2024 року російська спецоперація Майдан-3 знову ожила, розповідає заступник директорки та головний експерт з медійного права та модерації контенту в соціальних мережах Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) Ігор Розкладай.

– В лютому 2024 року вийшла заява Комітету з питань розвідки при президентові України про спецоперацію росіян, – нагадав експерт з медійного права.

За його словами, росіяни намагалися:

поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових;

посварити нас з нашими союзниками;

розповсюдити в суспільстві усілякі теорії змови.

– Це відбувається на фоні публічних заяв Росії про створення нових типів надзброї, яка, на їхню думку, мала б забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя, – додав Розкладай та зазначив, що його команда в останні місяці спостерігає активну пропагандистську кампанію у соцмережі Facebook.

Нижче можна переглянути фейкові інфографіки, які мають всі ознаки типової російської дезінформації.

Інфографіки російської ІПСО

Окупанти розповсюджують дописи з різними пропагандистськими наративами.

– Тематика: мобілізація, економіка, життя еліт, три сорти українців у формі “звідки найбільше мобілізували або, навпаки, найбільше загиблих, відсутність підтримки західних країн. Як бачите – росіяни намагаються провести розкол за всіма проблемними зонами, – зазначив заступник директорки ЦЕДЕМ.

Ще одна пропагандистська тематика останнього часу – діти еліт.

Проте головним наративом російської ІПСО є нелегітимність президента Володимира Зеленського після 11 травня. Коли в Україні мали відбутися перевибори президента, але через повномасштабну війну цього не сталося.

– Зараз у рамках цієї кампанії російська пропаганда намагається переконати українців у нелегітимності президента Володимира Зеленського після 11 травня. Це не так: Конституція України містить статтю 108, де чітко передбачено, що президент України виконує свої зобов’язання до моменту, поки не вступить у свої повноваження наступний президент. Це так званий принцип безперервності влади. Крім того, всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись вибори, – наголошує Ольга Юркова.

Проте пропагандисти докладають чималих зусиль та поширюють велику кількість фейків і маніпуляцій, які просувають меседж про нелегітимність президента.

Один з останніх: мовляв, у ЄС незабаром порушать питання легітимності президента України.

– Це неправда: представники різних інституцій ЄС не робили жодних заяв, які ставили б під сумнів легітимність влади в Україні, водночас Європарламент ухвалив резолюцію, в якій визнає диктатора Путіна нелегітимним, – підкреслює співзасновниця проєкту StopFake.

Чи потрібно готуватися до провокацій з боку РФ

На думку співзасновниці проєкту StopFake Ольги Юркової, не варто недооцінювати ворога. Треба готуватися до будь-яких спроб розхитати ситуацію в Україні, включно зі збройними провокаціями, які далеко не обов’язково будуть мати вигляд як російські.

Російські пропагандисти ще з радянських часів мають великий досвід так званих активних заходів, які поєднують інформаційні й фізичні операції з задіюванням найманців, шпигунів, терактів тощо.

– Напередодні збройних провокацій чи мітингів Росія цілком може запустити декілька фейків чи маніпуляцій з метою вплинути на психологічний стан українців – викликати в них сильні негативні емоції: обурення, горе, страх, паніку тощо. Тому варто бути вкрай обережними та розуміти, що наш психологічний стан під час війни – це мішень ворога, – сказала експертка.

Варто перевіряти будь-яку інформацію, наприклад, дивитися, що на цю тему повідомляють офіційні джерела та надійні медіа.

Чи має РФ ресурс організувати в Україні реальний Майдан

Росія не полишає спроб зібрати Майдан-3 в Україні вже багато років.

– Ми пам’ятаємо, як Вадим Рабинович виводив бабусь під Нацбанк 2017 року. Тоді журналісти показали, що він платить їм гроші, – згадує Юркова. – Суттєвого результату він тоді не досяг. Згодом були інші спроби. Тому видається, що в Росії переконані, що справжній Майдан можна сконструювати за допомогою політтехнологій. Але якби це насправді так було, то ми пережили б за час війни вже декілька Майданів.

Незважаючи на те що Росія має великі ресурси, цього недостатньо для Майдану, він може визріти лише у самому суспільстві.

Експертка наголошує, що українцям треба розуміти, що ставки у війні для Росії постійно зростають і Путін сьогодні докладає всіх зусиль для розхитування України та дискредитації українського уряду і військового командування.

– Росія напала на Україну, щоб знищити нашу державність. Частиною цією державності є держструктури, президент, командування тощо. Альтернативою може стати хаос і війна “всіх проти всіх”, чого і прагне Росія. Саме тому пропаганда весь час атакує їх інформаційно. Тому треба бути обережними з будь-якою інформацією на цю тему і закликами до протестів, – наголошує Юркова.

На Youtube-каналі Фактів ICTV виходить проєкт Антизомбі. Щотижня журналісти-розслідувачі разом з фактчекінговими організаціями у своїх відео розвінчують фейки та підказують аудиторії, як їх розпізнавати самостійно.

В еру сучасних технологій, які постійно прогресують, треба бути пильними й критично ставитися до інформації, яку ми споживаємо, а як перевірити інформацію на достовірність — Факти ICTV розповіли у своїх матеріалах про боротьбу з фейками.

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