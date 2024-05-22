Президент України Володимир Зеленський має намір наступного місяця взяти участь у пам’ятних заходах, присвячених Дню пам’яті у Франції, а потім – у зустрічі Великої сімки (G7) в Італії.

У межах цих візитів український президент планує переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів зважитися на збивання російських ракет країнами НАТО, а також планує обговорити використання заморожених активів Росії.

Про це пише Politico з посиланням на два джерела, знайомих із зазначеними планами.

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Візит Зеленського до Франції

Як зазначає Politico, плани Зеленського особливо примітні, оскільки нещодавно він скасував закордонні поїздки після того, як Росія почала великий наступ на місто Харків.

– Але Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки та уваги світової громадськості, і ця поїздка дасть йому час поспілкуватися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб донести до них позицію своєї країни, – пише видання.

Зазначається, що графік українського президента завжди може змінитися. Але якщо все піде за планом, то Зеленський скористається цією поїздкою, щоб закликати Захід до більшої військової підтримки і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль.

Зеленський також вимагатиме від США та європейських країн заарештувати російські активи, щоб допомогти фінансувати оборону та відновлювати Україну.

Символічне значення візиту

Як пише Politico, присутність українського лідера у Франції матиме “величезний символічний резонанс”.

– Світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 тис. солдатів зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський материк, щоб розгромити нацистську Німеччину – найбільше десантне вторгнення у військовій історії, – пояснює видання.

На заході вшановуватимуть пам’ять жертв, які брали участь у відбитті військ Адольфа Гітлера, коли його сили поглинули весь континент.

Очікується, що на американському цвинтарі Зеленський стоятиме поруч із Байденом, західними лідерами та російським представником.

– Байден, який скористається моментом, щоб навести переконливі аргументи на захист демократії в усьому світі, напевно відзначить те, як він згуртував союзників на захист України після того, як Володимир Путін віддав наказ про тотальне вторгнення”, – пише видання.

Згідно з даними Politico, Зеленський також планує вирушити до Італії на саміт G7.

Заморожені активи РФ

Протягом кількох місяців члени Великої сімки обговорювали доцільність використання сотень мільярдів конфіскованих російських активів для зміцнення оборони та економіки України, посилаючись на юридичні проблеми та побоювання, що Москва може вчинити так само із західними країнами.

США і Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично.

Це питання викликало бурю на попередній зустрічі міністрів фінансів країн G7, де глава Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повного арешту російських активів для надання позик Україні.

Зеленський, ймовірно, скористається можливістю поспілкуватися з главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто сумнівається.

Джерело : Politico

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