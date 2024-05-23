Чи можуть роботодавці доставляти працівників до ТЦК і надсилати повістки поштою – пояснення адвоката

Кабінет міністрів визначив повноваження та відповідальність керівників підприємств під час мобілізації у постанові № 560 від 16 травня 2024 року. Зокрема, зазначено обов’язок роботодавців доставляти працівників до ТЦК і СП, а також надсилати повістки поштою.

Адвокат, керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько пояснив Фактам ICTV, чи мають повноваження роботодавці доставляти працівників до ТЦК, відправляти повістки поштою, а також яка може бути відповідальність, якщо відмовитися це робити.

Чи можуть роботодавці доставляти працівників до ТЦК

– Постанова Кабміну № 560 у такому випадку створює правову колізію, потребує уточнення, роз’яснень щодо правових підстав і порядку дій у таких ситуаціях. Закон не дає права звичайним громадянам затримувати осіб за адміністративні правопорушення. Ці функції виконує поліція або інші уповноважені на це органи, – пояснив Ігор Ясько.

Якщо роботодавець знає, що людина проігнорувала саме “бойову повістку”, тоді вже у випадках, коли йдеться про кримінальне правопорушення, громадяни мають право на затримання, наголосив адвокат.

Зараз дивляться

– Наприклад, якщо їм стало відомо про ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження, зробленого керівником ТЦК (ст. 337 ККУ), чи ухилення військовозобов’язаного від навчальних (спеціальних) зборів, – зазначив Ігор Ясько.

Він пояснив, що будь-яка цивільна особа за ст. 207 КПКУ може затримати іншу, якщо є підстави вважати, що вона вчиняє або щойно вчинила кримінальне правопорушення. Термін такого затримання чітко цією нормою не визначений, але особа повинна негайно повідомити уповноважені органи про затримання.

– На практиці реалізація такого положення викликає багато сумнівів. Навіть якщо в постанові Кабміну прописано, що роботодавець може доставити працівника до ТЦК або сприяти цьому, це не означає, що він має право затримувати або застосовувати будь-які примусові дії щодо працівника, якщо немає підстав вважати, що ним здійснене кримінальне правопорушення, – наголосив він.

За словами адвоката, такі дії можуть бути оскаржені як незаконні. Роботодавець може відмовитися виконувати їх, оскільки він не має правової основи для затримання працівника.

Водночас роботодавець має повідомити про відмову працівника прийти до ТЦК, адже роботодавці повинні інформувати про тих людей, які відмовилися від повістки або написали заяви на звільнення, зазначив Ігор Ясько.

Чи можуть роботодавці надсилати повістки поштою

– Інша справа з повідомленнями. Якщо керівники державних органів, органів місцевої влади, підприємств і установ отримують розпорядження ТЦК про оповіщення військовозобов’язаних, вони мають видати наказ і повідомити про нього працівників. Рекомендованим листом для тих, хто працює дистанційно, виконує надомну роботу, тимчасово непрацездатний, перебуває у відпустці або відрядженні, – пояснив адвокат.

Роботодавець має в триденний термін надсилати копії наказів, підтверджувальну інформацію або документи про відповідне сповіщення до ТЦК. Відмовитися це робити вони тепер не можуть, а порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення на них штрафу.

– Щодо повісток поштою. За новими змінами, військовозобов’язані протягом 60 днів зобов’язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет, ТЦК за місцем свого перебування, – наголосив адвокат.

За його словами, повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення цього терміну.

Якщо військовозобов’язаний не подав дані про фактичну адресу місця проживання, то повістка надсилається поштою на його адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання.

І у такому випадку належним підтвердженням оповіщення вважатиметься: день отримання відправлення особою за інформацією від поштового оператора, або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення, або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

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