Чи можуть представники ТЦК вручити повістку вночі вдома – пояснення адвоката

Кабінет міністрів України дозволив постановою №560 від 16 травня 2024 року представникам ТЦК і СП вручати повістки цілодобово.

Адвокат, керівний партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько пояснив Фактам ICTV, чи можуть представники ТЦК і СП прийти вночі з повісткою додому та як діяти громадянам у такому випадку.

Чи можуть представники ТЦК прийти вночі додому з повісткою

У постанові Кабінету міністрів №560 зазначено: вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним проводиться цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, за місцем роботи, за місцем навчання, у громадських місцях, будинках і спорудах, в місцях масового скупчення людей, в ТЦК та СП, на пунктах пропуску (блокпостах), в пунктах пропуску через державний кордон України.

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– Виходячи із цієї постанови – так, можуть прийти. Але проникнення працівниками ТЦК до квартири чи будинку можливе в межах встановлених законодавством процедур, – наголосив Ігор Ясько.

За його словами, у людини все ще залишається право не відчиняти двері, якщо у ТЦК немає наявної ухвали слідчого судді про допуск до житлового приміщення, адже потрапляння на приватну територію без згоди власника є незаконним проникненням.

Крім того, за новими правилами представники ТЦК мають право вносити дані у повістку будь-де. Тобто як на місці після перевірки документів військовозобов’язаного, так і заповнити її заздалегідь, звернув увагу адвокат.

Як має бути оформлена повістка

На правильно оформленій повістці повинні бути:

прізвище, ім’я та по-батькові адресата;

адреса місця його проживання;

номер повістки;

дата видачі повістки;

найменування районного або міського ТЦК та СП, куди потрібно буде прийти призовнику;

адреса центру комплектування і дата, коли адресат повинен там з’явитися;

список документів, які громадянин повинен принести з собою;

посада уповноваженого, який видає повістку і його підпис.

Ігор Ясько зазначив, що тепер документ може підписувати посадова особа, якій видали довіреність на вручення повістки. Не обов’язковим став підпис саме керівника ТЦК і СП, його ініціали та печатка центру комплектування.

Що вважається належним підтвердженням про виклик до ТЦК

Належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного про виклик до ТЦК вважається особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, або відеофіксація відмови від отримання повістки, або відмова у спілкуванні з уповноваженою особою.

Згідно з постановою Кабміну №560, якщо ж повістку надсилають засобами поштового зв’язку, тоді вважатиметься належним підтвердженням:

день отримання повістки, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора;

день проставлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення, або відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою до ТЦК і СП під час уточнення військово-облікових даних;

день проставлення відмітки про відмову отримати поштове відправлення, або відмітки про відсутність громадянина за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо не було повідомлено іншої адреси до ТЦК і СП.

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