Пенсія-2024: що зміниться з 1 серпня та чи буде підвищення

З 1 серпня не передбачається перерахунок чи індексація пенсій. Однак розмір виплат для окремих громадян все ж зміниться завдяки спеціальним надбавкам.

Більше про те, як зміниться розмір пенсій у серпні, читайте на Фактах ICTV.

Пенсія-2024: що зміниться

Пенсія у серпні: щомісячна надбавка за віком

Пенсія в серпні збільшиться для громадян, яким виповнилося понад 70 років і виплати яких у сумі не перевищують 10 340,35 грн (тобто показника середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік).

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Щомісячна надбавка за віком передбачена постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року.

Отже у серпні громадяни, яким виповнилося:

70-74 роки отримають додатково 300 грн;

отримають додатково 300 грн; 75-79 років – 456 грн;

– 456 грн; 80 років і більше – 570 грн.

Слід зауважити, що цю надбавку нараховують автоматично з дати досягнення відповідного віку, тож додатково звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно.

Пенсія у серпні: разові виплати до Дня Незалежності

Збільшену пенсію в серпні завдяки разовій грошовій виплаті до Дня Незалежності України отримають ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Це передбачено Порядком здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і Про жертви нацистських переслідувань, що затверджений постановою Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють у спеціальних умовах.

Механізм виплати буде таким самим, як і торік:

пенсіонерам, які мають право на таку виплату , грошова допомога буде виплачена в серпні разом із пенсією без додаткового звернення ;

, грошова допомога буде виплачена в серпні разом із пенсією ; ветеранам війни, які проходять службу чи працюють і не є пенсіонерами , кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють, на підставі поданих заявок , зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу чи працюють, , зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України; тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером і не проходить службу чи не працює, для отримання допомоги потрібно буде подати до Пенсійного фонду України заяву довільної форми (виплату проведуть за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку).

Заявки (заяви) на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня 2024 року.

Якщо подати заявку (заяву) до цього часу неможливо, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Яким буде розмір разової виплати до Дня Незалежності

для осіб із І групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах, а також осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 100 грн ;

; для осіб із IІ групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах – 2 900 грн ;

; для осіб із ІIІ групою інвалідності через війну чи тримання в концтаборах – 2 700 грн ;

; для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів – 1 000 грн ;

; для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та певних інших категорій – 650 грн ;

; для учасників війни та колишніх в’язнів концтаборів, яких було силоміць вивезено на примусові роботи, дітей партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Розміри виплат затверджені постановою Кабміну №369 від 2 квітня 2024 року Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань, у 2024 році.

Пенсія в серпні: додаткова допомога від ВПП ООН

Через те, що Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) продовжила до кінця 2024 року виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, ці особи можуть теж розраховувати на додаткові гроші до пенсії в серпні.

Право на отримання додаткової грошової допомоги від ВПП ООН мають пенсіонери, які:

отримують пенсію менш ніж 3 250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень тощо);

(з урахуванням надбавок, підвищень тощо); проживають на територіях активних або можливих бойових дій (відповідно до переліку з наказу Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабміну від 20 березня 2022 року №332 Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам).

Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3 250 грн і сумою пенсії, яку вони отримують.

Перелік одержувачів виплат визначається відповідно до інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП ООН чи до ПФУ та припиняється, якщо пенсіонер припиняє відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Джерело : Пенсійний фонд

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