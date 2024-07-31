Грошова допомога у серпні: хто з українців може розраховувати на виплати

Громадяни України, які є внутрішніми переселенцями або постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у серпні від низки міжнародних організацій.

Грошова допомога на оренду житла за підтримки ГФУ/UHF

Проєкт реалізовується у Вінниці та Дніпрі. Проєкт спрямований на підтримку родин ВПО після вимушеного переміщення упродовж шести місяців.

На допомогу можуть розраховувати родини ВПО (після 24.02.2022), які ще не отримували грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій, а також належать до однієї з таких категорій населення:

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ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), які спроможні оплачувати оренду житла після закінчення терміну дії програми грошової допомоги;

ВПО, які проживають в МТП під загрозою виселення: в школах і дитсадках, у зв’язку з поверненням цих закладів до освітньої діяльності;

ВПО, які вже проживають у орендованому житлі і перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитись в МТП;

Новоприбулі ВПО, які не бажають проживати у місцях тимчасового проживання.

Заповнити анкету претендента на участь у проєкті можна самостійно, перейшовши за посиланням.

Грошова допомога від БФ Право на захист та УВКБ ООН

Програма втілюється вже третій рік поспіль.

Подати заявку можуть вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону). Сума допомоги становить 3 600 грн на особу та покриває три місяці – тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Заявку на грошову допомогу можна подати, якщо родина не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій, має дохід, менший за 5 400 грн на члена родини та належить до зазначених нижче категорій вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше або особа похилого віку з однією дитиною чи дітьми до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання.

Ці люди можуть бути, як внутрішні переселенці, так і ті, хто повернувся з-за кордону.

Також подати заявку можуть ті, хто не отримував грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій.

Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2 220 грн на людину на місяць від іншої гуманітарної організації ООН, то виплаті допомоги від УВКБ ООН можуть відмовити.

Процес передбачає співбесіду з партнером УВКБ ООН.

Документи для надання в пункті збору даних:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності),

номер банківської картки для виплати допомоги (картки єПідтримка не підходять);

будь-які документи, які підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Спосіб виплати грошової допомоги українцям

Грошову допомогу від ООН (одразу за три місяці) перерахують на гривневий банківський рахунок голові домогосподарства через фінансову установу Rapyd або Western Union.

Допомога ВПО від Право на захист у межах Консорціуму Реагування

Подати заявку можуть як окремі особи, так і родини, які ще не отримували допомогу від фонду Право на захист і не отримують її від міжнародних організацій. Претендувати на таку допомогу можуть такі категорії населення:

ВПО (з 24 лютого 2022-го), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях. Постраждалі від воєнних дій (мають житло, яке пошкоджене/зруйноване внаслідок воєнних дій, або ж особи, яка з 24 лютого 2022 року зазнали поранень внаслідок воєнних дій, але не були їхнім учасником) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Претенденти на тримання грошової допомоги мають відповідати одному або кільком критеріям:

домогосподарство, в якому виключно особи від 60 років;

домогосподарство із трьома та більше дітьми;

домогосподарство з дитиною віком до 2 років;

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з особою, яка має І чи II групи інвалідності.

Чи відповідаєте ви умовам програми, дізнайтеся за посиланням.

Сума допомоги становить 3 600 грн на особу на місяць і покриває тримісячний період. Тобто загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Грошова допомога від БФ Право на захист у партнерстві з Peace Winds Japan

Програма діє в Запорізькій області. Подати заявку можуть особи або родини, які ще не отримували грошову допомогу від БФ Право на захист, не одержували й не реєструвалися на грошову допомогу від міжнародних організацій упродовж останніх трьох місяців. А також мають дохід, менший за 6 318 грн на члена родини.

Хто має право на отримання допомоги:

домогосподарства, які постійно перебувають на територіях, де воєнні дії тривають впродовж останніх чотирьох місяців у межах Запорізької області;

домогосподарства, вимушено переміщені в Запорізьку область понад 30 днів тому.

Критерії вразливості:

домогосподарство, яке очолює одна людина (чоловік чи жінка);

домогосподарство, у якому є особа з інвалідністю;

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з прийомними батьками чи опікунами;

домогосподарство з дітьми до 4 років (включно);

домогосподарства з трьома й більше дітьми;

особа з хронічним орфанним захворюванням (перелік); особи похилого віку (60+).

Сума грошової допомоги й спосіб виплати

Сума допомоги становить 3 600 грн на одну особу на місяць. Допомогу виплачують упродовж трьох місяців. Загальна сума допомоги складає 10 800 грн на особу.

Перелік основних документів: паспорт або закордонний паспорт; податковий номер кожного члена родини; документ із реєстрацією місця проживання; дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки із реквізитами IBAN рахунку); будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Виплати для ВПО у серпні

У серпні продовжать автоматичні виплати для ВПО і тим, чию заявку підтримали на продовження виплат. Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить: для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн; для інших осіб – 2000 грн.

Грошова допомога у Польщі

З 1 липня 2024 року у Польщі батьки можуть подавати заявки на отримання двох видів допомог. Допомога Добрий старт – це одноразова допомога у 300 злотих на купівлю шкільного приладдя. Заявку можна подати з 1 липня до Управління соціального страхування (ZUS): через застосунок mZUS або платформу електронних послуг (PUE) ZUS, через портал Empatia та через електронний банкінг. Допомога Добрий старт не надається на дитину, яка розпочинає дошкільну підготовку, її також не отримають батьки студентів.

Zasiłek rodzinny (сімейна допомога) – надається на певний період, який починається з 1 листопада і триває до 31 жовтня. Заявки приймаються з 1 липня в електронному вигляді через портал Empatia і з 1 серпня у паперовій формі. Заявку необхідно подавати за місцем проживання. Важливим є критерій доходу, який становить 674 злотих (дохід сім’ї в перерахунку на одну особу), або 764 злотих, якщо членом сім’ї є дитина з інвалідністю. Для періоду виплат 2024-2025 враховуються доходи за 2023 рік.

Наразі сімейна допомога становить: 95 злотих на дитину віком до 5 років; 124 злотих на дитину віком від 5 до 18 років; 135 злотих на дитину віком від 18 до 24 років.

Програма грошової допомоги “300 злотих”

Кожен українець, який в’їхав до Польщі після 24 лютого 2022 року, може отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу. Їх можна витратити на оплату житла або купівлю одягу чи взуття, продуктів харчування та засобів гігієни.

Заяву на отримання цієї грошової допомоги можуть подати ті українці, які продовжують жити у Польщі легально та внесені до реєстру PESEL. Заяву за дитину можуть подати її батьки, опікун тощо.

Заяву про надання допомоги у 300 злотих необхідно подавати до центру соцпослуг за місцем проживання.

Після розгляду заявки, гроші надійдуть на ваш банківський рахунок.

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