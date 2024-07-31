Скільки коштує ЕКЗ в Україні у 2024 році та від чого залежить ціна

Екстракорпоральне запліднення (in vitro fertilisation) — штучне запліднення, яке здійснюється поза організмом жінки під контролем фахівців.

ЕКЗ — складний процес, до якого вдаються, коли у пари тривалий час не виходить зачати дитину. Цю процедуру призначають тільки в тому разі, якщо інші методи лікування не спрацювали.

Спочатку проводяться спеціальні дослідження, які показують, що зачаття дитини природним шляхом неможливе або є проблематичним. Тільки після цього може бути проведена процедура штучного запліднення.

Зараз дивляться

Яка вартість ЕКЗ в Україні та що впливає на ціну — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки коштує штучне запліднення та від чого залежить ціна

Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) — метод, який допоможе подолати безпліддя та дасть змогу парі мати довгоочікувану дитину.

Ця процедура виконується в кілька етапів, тривалість яких варіюється орієнтовно від 2 до 4 тижнів. Кожен етап неймовірно важливий для досягнення успіху.

Зазвичай він включає:

Стимуляцію овуляції шляхом застосування гормональних препаратів, щоб викликати ріст фолікулів. Коли вони досягнуть потрібного розміру, у жінки здійснюється забір яйцеклітин. Водночас здійснюється забір сперми у чоловіка.

В лабораторних умовах лікарі з’єднують яйцеклітину зі сперматозоїдами для утворення ембріона.

Перенесення ембріонів у матку. На кілька тижнів після перенесення ембріонів жінці можуть призначити гормональну терапію, щоб підвищити шанси на прикріплення ембріонів.

Підтвердження вагітності у разі успішної процедури. Вагітність настає, коли ембріон імплантується, тобто самостійно прикріплюється до слизової оболонки матки.

Вартість ЕКЗ в Україні залежить від певного випадку, оскільки в кожної пари своя індивідуальна ситуація, що потребує індивідуального підходу.

Точну суму важко передбачити. На загальну вартість процедури будуть впливати кількість та вид необхідних обстежень, подальше лікування безпліддя. Обстеження може включати аналізи, кольпоскопію, спермограму, УЗД тощо. Але приблизні цифри все ж таки можна назвати.

Скільки коштує зробити ЕКЗ в Україні у 2024 році

Ознайомившись з вартістю послуг у клініках репродуктології, можна зробити висновок, що середня ціна на штучне запліднення ЕКЗ в Україні становить $4493 (183 764 грн), де мінімальна вартість — $2351 (96 156 грн), а максимальна — $6957 (284 541 грн).

Також репродуктологічні клініки пропонують декілька пакетів ЕКЗ. Ціна залежатиме від його наповнення. Наприклад, програма лікування безпліддя методом ЕКЗ може бути базова, оптимальна та інтенсивна. Ціна стартує від 53 тис. грн.

Зважаючи на те, що кількість безплідних пар в Україні зростає, у 2024 році Міністерство охорони здоров’я впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Програма медичних гарантій покриває новий пакет послуг Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro).

Направлення жінок для проведення першого курсу лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій бюджетним коштом здійснюватиметься за медичними показаннями.

Для лікування безпліддя можна самостійно обрати медичний заклад із переліку тих, які уклали договір з НСЗУ (Національна служба здоров’я України).

Список медичних закладів оновлюється. Дізнатися, чи є вашому місті відповідний медичний заклад, можна на порталі НЗСУ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.