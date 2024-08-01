1 серпня в роботі Monobank стався збій.

Збій у роботі Monobank 1 серпня: що відомо

Про збій у роботі Monobank 1 серпня повідомили клієнти.

За їхніми даними, в онлайн-банкінгу з’являється повідомлення про помилки в роботі застосунку.

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Співзасновник Монобанку Олег Гороховський поки що сьогоднішній збій не коментував.

Нагадаємо, що попередні проблеми з роботою застосунку Monobank фіксувалися 19 липня, коли стався масштабний технічний збій, пов’язаний із взаємодією антивірусу CrowdStrike та Windows.

Схожі складнощі тоді мали Sense Bank, мобільний оператор Vodafone та Нова пошта.

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