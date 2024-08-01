Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Сталеві вовки: що відомо про ССО та їхні операції під час повномасштабної війни
Інфографіка Терміново
Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів
Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Зеленський підписав закон про призупинення виплат за держборгом у разі потреби
Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл України 1 серпня: РФ атакувала Іскандерами та сімома Шахедами

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час обстрілу України 1 серпня армія РФ застосувала балістичні ракети та ударні безпілотники.

Атака ракетами

Атака ракетами відбувалась із Воронезької області РФ та поки що окупованого Криму.

Звідти окупанти випустили балістичні ракети Іскандер-М.

Зараз дивляться

Скільки боєприпасів було застосовано, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук не повідомив.

Не повідомляв Микола Олещук також інформації про деталі бойової роботи.

Атака дронами

Атака дронами відбувалась із мису Чауда на території Криму та російського Курська.

Радіотехнічні війська зафіксували сім ударних дронів типу Shahed-136/131.

Їх усі протиповітряна оборона ліквідувала на території Київської, Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Микола Олещук

атака дронами, Війна в Україні, обстріл, Ракетні удари Росії, ракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки є часу сховатися: експерт про орієнтовний час прильоту ракет
ракета
Уламки Шахеда на Київщині влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова
Шахед поцілили в будинок російського опозиціонера
Грошова допомога у серпні: хто з українців може розраховувати на виплати
ВПО переселенці
Скільки військових у бригаді ЗСУ: відповідає експерт
Скільки чоловік у бригаді ЗСУ: кількість
На більшості ділянок фронту РФ не має успіхів, але концентрується на Покровському напрямку – Сирський
Армія РФ наступає на декількох напрямках, Україна знешкоджує ДРГ ворога під Торецьком – Сирський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь