Обстріл України 1 серпня: РФ атакувала Іскандерами та сімома Шахедами

Під час обстрілу України 1 серпня армія РФ застосувала балістичні ракети та ударні безпілотники.

Атака ракетами

Атака ракетами відбувалась із Воронезької області РФ та поки що окупованого Криму.

Звідти окупанти випустили балістичні ракети Іскандер-М.

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Скільки боєприпасів було застосовано, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук не повідомив.

Не повідомляв Микола Олещук також інформації про деталі бойової роботи.

Атака дронами

Атака дронами відбувалась із мису Чауда на території Криму та російського Курська.

Радіотехнічні війська зафіксували сім ударних дронів типу Shahed-136/131.

Їх усі протиповітряна оборона ліквідувала на території Київської, Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Микола Олещук

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