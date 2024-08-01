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Україна
Марина Терюханова, Редакторка стрічки

Виплати у Норвегії біженцям з України: скільки можна отримати у 2024 році

виплати у Норвегії біженцям з України
Фото: Pixabay

5 квітня 2024 року уряд Норвегії ухвалив зміни до закону про допомогу на дітей у зв’язку з прибуттям переселенців з України. Факти ICTV дізнавалися, які виплати у Норвегії біженці з України можуть отримати у 2024 році.

Зміни у виплатах для українців у Норвегії

Мінпраці пропонує продовжити дію раніше ухвалених змін у законодавстві до 1 липня 2026 року.

Зміни у законодавстві ухвалили, щоб контролювати імміграцію та інтеграцію українців у Норвегії. За словами міністра Тоньє Бренна, у 2024 році кількість біженців з України зменшилася на 40%, якщо порівняти з тим самим періодом минулого року.

Зараз дивляться

Перелік змін:

  • У 2024 році у Норвегії не можна отримати тимчасове альтернативне житло.
  • Українці, які бажають отримувати виплати і підтримку держави, не можуть мешкати у приватному житлі, а лише у центрах прийому біженців.
  • Норвезький уряд не покриває витрати, які пов’язані з домашніми тваринами, що прибувають до центрів біженців.
  • Щоб отримати єдиноразову фінансову допомогу у розмірі €8 200, потрібно прожити у Норвегії більше року.
  • Щоб отримати тимчасовий притулок та грошову допомогу, потрібно прибути до Норвегії та зареєструватися у Національному центрі реєстрації.

З липня 2024 року зареєструватися можна лише у Національному центрі прибуття та реєстрації біженців (Nasjonalt ankomstsenter) у муніципалітеті Роде або в Реєстраційному центрі Гардермуен (Gardermoen registreringssenter), що біля аеропорту Осло. В інших містах цього зробити не можна. Щоб узгодити час для реєстрації, краще зв’язатися з поліцією.

Без реєстрації неможливо отримати місце у притулку для біженців. Якщо ви приїхали до міста, яке не зазначено у переліку, то ви не зможете отримати тимчасовий притулок і будете змушені шукати житло самостійно.

Хто може отримати виплати біженцям у Норвегії у 2024 році

Українці, які не можуть себе забезпечувати самостійно, мають право на грошову допомогу, щоб покрити потреби у харчуванні, проживанні, медичних послугах. Розмір виплат для українців у Норвегії зменшили до €520 на місяць. Саме стільки зможе отримувати самотня людина. Але уряд Норвегії стимулює повернення українців додому, тож у 2024 році за це виплачує €1 500.

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Біженці, Норвегія, Соціальні виплати
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