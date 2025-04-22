Нова Зеландія продовжить надавати військову допомогу для підтримки самооборони України й надалі братиме участь у підготовці українських військовослужбовців.

Про це заявив прем’єр-міністр цієї країни Крістофер Лаксон, якого цитує пресслужба уряду Нової Зеландії.

— Нова Зеландія непохитна у своїй підтримці України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії. Саме тому ми продовжуємо розгортання до 100 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії для навчання українських солдатів у Великій Британії та по всій Європі до грудня 2026 року, – сказав Лаксон.

Він зазначив, що допомога з боку Веллінгтона передбачатиме надання Україні розвідданих та матеріально-технічної підтримки.

У пресслужбі уряду Нової Зеландії додали, що, згідно з мандатом на 2025-2026 роки, особовий склад Сил оборони Нової Зеландії продовжуватиме надавати спеціалізовану підготовку українським військовим по всій Європі.

Йдеться про надання допомоги пораненим у бойових діях, а також підготовку зі знешкодження вибухонебезпечних предметів на морі.

Після повномасштабного вторгнення Росії Нова Зеландія надала Україні підтримку на загальну суму у $152 млн. Минулого року уряд Нової Зеландії оголосив про два пакети допомоги на загальну суму 41,9 млн новозеландських доларів.

