Новини ночі 22 квітня: атака дронів на Одесу та заповіт Папи Франциска

У понеділок ввечері РФ вкотре запустила ударні БпЛА. Першою під удар потрапила Одеса, де внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які до ранку було ліквідовано.

Відразу після опівночі 22 квітня російські дрони полетіли вже у бік Києва, ППО збивала їх на підступах до столиці.

У Ватикані оприлюднили заповіт Папи Римського Франциска.

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Детальніше про ці та інші події ночі та ранку 22 квітня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі через атаку ударних дронів пролунали ще напередодні ввечері. Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі міста – пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі.

За даними на ранок, відомо про щонайменше трьох постраждалих, яким надається необхідна медична допомога.

Пожежі, які сплалахнули на місцях влучань, вже ліквідовано.

Атака дронів на Київ та область

Через російські дрони повітряна тривога оголошувалася вже на початку доби 22 квітня у Київській області, а зголом і в самому Києві.

За даними Київської ОВА, близько 01:00 вибухи лунали на підступах до столиці – сили протиповітрянї оборони працювали по ворожих БпЛА.

У Бучанському районі ворожі БПЛА пошкодили шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення.

Також сталася пожежа на будівельному майданчику, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення заміського комплексу та фундамент недобудованої будівлі.

Заповіт Папи Франциска

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського Франциска, який помер 22 квітня у віці 88 років.

У документі, який складено майже за три роки до смерті понтифіка, 29 червня 2022 року, вказується місце його майбутнього поховання – в папській базиліці Святої Марії Великої.

Зазначається також, що на могилі має бути лише надпис з іменем 266-го Папи Римського: Франциск (Franciscus).

Гарвард судиться з адміністрацією Трампа

Гарвардський університет подав позов до федерального суду США проти адміністрації президента Дональда Трампа через заморожування мільярдного фінансування установи, повідомляється на сайті газети закладу The Harvard Crimson.

Це сталося після того, як стало відомо про плани Білого дому скоротити ще на $1 млрд федеральні гранти і контракти на додаток до раніше оголошеного замороження фінансування на $2,2 млрд.

– Ультиматум, поставлений перед Гарвардом та іншими університетами, зрозумілий: дозвольте уряду здійснювати мікроуправління вашим навчальним закладом або поставте під загрозу його здатність здійснювати медичні прориви, наукові відкриття та інноваційні рішення, – написали адвокати університеиу у поданій у понеділок скарзі.

Гарвард просить суд зупинити і визнати незаконним заморожування фінансування, а також визнати неконституційними умови, викладені в листах адміністрації Трампа від 3 і 11 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 154-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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