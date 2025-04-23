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Польща не відправлятиме своїх миротворців в Україну, але допоможе у цьому питанні – Сікорський

Радослав Сікорський
Фото: МЗС

Польща не відправлятиме свій військовий контингент у межах можливої миротворчої місії до України, проте надасть їй підтримку у цьому питанні.

Про це під час виступу у Сеймі Польщі з промовою щодо завдань зовнішньої політики Республіки Польща на 2025 рік заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

За словами глави польської дипломатії, без Польщі надання допомоги Україні було б неможливим, бо щонайменше 80% усієї допомоги для України проходить через логістичний хаб Ряшів-Ясьонка.

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Крім того, він звернув увагу, що Польща на сьогодні підготувала майже 30 тис. українських військових, що становить третину від підготовлених усіма країнами ЄС.

Як зауважив Сікорський, Польща вже відправила Україні 45 пакетів військової допомоги на суму близько 4 млрд євро. Наразі тривають поставки у межах 46-го пакету.

За словами польського міністра, Варшава значною мірою взяла на себе місію з навчання та логістичної підтримки України. Він також нагадав, що нещодавно відкритий у Бидгощі на півночі РП спільний центр НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) “спиратиметься на досвід українських сил”.

Сікорський зазначив, що хоча деякі країни розглядають можливість відправлення власних військ в Україну у межах миротворчої місії, Польща “не зробить цього, проте надасть підтримку для можливої місії”.

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