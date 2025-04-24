Нічна атака на Україну 24 квітня: скільки з 70 ракет та 145 дронів знищила ППО

Під час нічної атаки на Україну російські війська завдали комбінованого удару ракетами повітряного, наземного та морського базування, а також дронами різних типів.

Нічна атака на Україну 24 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 19:30 23 квітня і тривала до ранку 24 квітня.

Основним напрямком удару була столиця України – місто Київ.

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Загалом під час нічної атаки російські окупанти запустили 215 повітряних цілей – 70 ракет та 145 дронів.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України ліквідували 112 цілей – 48 ракет та 64 БпЛА.

Зокрема, десятки збитих повітряних цілей під час нічної атаки на Україну – на рахунку пілотів винищувачів F-16 та Mirage.

Наразі відомо, що оборонці неба ліквідували:

7 із 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська області РФ);

балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська області РФ); 31 із 37 крилатих ракет Х-101 (запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Саратовській області РФ);

крилатих ракет Х-101 (запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Саратовській області РФ); 6 із 12 крилатих ракет Калібр (запущені з акваторії Чорного моря);

крилатих ракет Калібр (запущені з акваторії Чорного моря); усі 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (запущені з літаків тактичної авіації у Бєлгородській області РФ);

керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (запущені з літаків тактичної авіації у Бєлгородській області РФ); 64 з 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (запущені з районів російських Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська; а також із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму).

Ще 68 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Не вдалося знищити шість крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – окупована частина Донецької області).

Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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