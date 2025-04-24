Новини ночі 24 квітня: масований удар по Україні та візит Зеленського до ПАР

Уночі проти 24 квітня російські війська здійснили масований обстріл Україну дронами та ракетами.

Ціллю ворога були Київ та область, Харків, Запоріжжя, Павлоград Дніпропетровської області, Житомир, Хмельницький.

Найбільше жертв та постраждалих – у столиці.

Зараз дивляться

Більше про головні події ночі та ранку 24 квітня читайте в добірці Фактів ICTV.

Нічна атака на Україну

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували ударні безпілотники, крилаті ракети Калібр, балістичні ракети.

Точний тип ракет у Повітряних силах ЗСУ повідомлять після узагальнення даних.

Атака на Київ

Під час нічної атаки на Київ, що стала наслідком комбінованого удару РФ, рятувальники працювали на 13 локаціях.

Найбільше постраждав унаслідок обстрілу Святошинський район. Там досі триває розбір завалів зруйнованого будинку.

З-під руїн, зазначає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що дістали всіх.

Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Залучено інженерні сили, верхолазів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пошукових собак.

Ворожа атака на Київ забрала життя дев’яти людей.

Ще понад 70 зазнали різних травм.

За даними Укрзалізниці, у Києві пошкоджена технічна колія, адміністративні й технічна будівлі залізниці, поранено машиніста.

Атака на Київську область

Атака на Київську область обернулася руйнуваннями у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.

У Бучанському районі пошкоджено три п’ятиповерхових житлових будинки (на даху одного з них вже ліквідували пожежу), чотири магазини, вісім автомобілів та зупинку громадського транспорту.

Дві жінки дістали гостру реакцію на стрес.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та три автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

У Броварському районі ліквідована пожежа в полі.

Атака на Харків

Атака на Харків була із застосуванням ракет та дронів.

У Новобаварському районі відомо про вибиті вікна в багатоповерхівках, в Основ’янському районі пошкоджено приватні будинки.

Щонайменше двоє людей постраждали.

На території області, як і у столиці, пошкоджено технічну колію, адміністративні й технічні будівлі залізниці.

Атака на Запоріжжя

Після атаки на Запоріжжя відомо про пошкодження адміністративної будівлі та двох багатоповерхівок.

Минулося без постраждалих.

Атака на Павлоград

Під час атаки на Павлоград ціллю ворога було промислове підприємство.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Атака на Житомир

24 квітня російські війська також атакували Житомир.

В обласній військовій адміністрації подробиць поки не сповіщали.

Натомість в Укрзалізниці вже повідомили про поранення провідника в місті, а міністр МВС Ігор Клименко – про поранення 39-річного рятувальника.

За словами міністра МВС, ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі на території області.

Атака на Полтавську область

У Миргородському районі Полтавської області внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль.

Люди не постраждали.

Атака на Хмельницьку область

Атака на Хмельницьку область завершилася збиттям ворожих цілей.

Про які саме повітряні засоби ворога йдеться та їхню кількість, керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін пообіцяв повідомити згодом.

Однак, додав очільник ОВА, атака не минула без руйнувань та постраждалих.

Так, пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку, літній майданчик парку культури та відпочинку.

До лікарні з легкими пораненнями ноги госпіталізовано чоловіка.

Неповнолітня дівчина, якій порізало склом ногу, перебуває в задовільному стані, госпіталізація, за попередніми даними, їй не знадобилася.

Атака на Черкаську область

Під час атаки на Черкаську область оборонці неба ліквідували п’ять російських БпЛА.

Інформація про постраждалих чи пошкодження майна не надходила.

Візит Зеленського до ПАР

24 квітня президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою перебуває з візитом у ПАР.

Глава держави готується до зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, а також представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.

Серед завдань візиту президента України до ПАР:

наближення достойного миру;

робота над залученням країн G20 до дипломатичних зусиль;

домовленість про дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей;

зміцнення культурних та освітніх зв’язків України та ПАР.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.