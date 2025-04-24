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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Удари ракетами та Шахедами: РФ здійснює масований обстріл України

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія здійснила масований обстріл України в ніч проти 24 квітня, атакувавши ракетами і безпілотниками Київ, Харків, Житомир та інші українські міста.

Під час атаки російською армією було застосовано ракети Калібр, балістичне озброєння та ударні безпілотники типу Шахед.

Масований обстріл України 24 квітня: що відомо

Зазначається, що в ніч проти 24 квітня по всій території України було оголошено тривогу через загрозу балістики, виліт крилатих ракет та атаку безпілотників.

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Зокрема, російська армія здійняла в небо стратегічну авіацію, зокрема Ту-95 та Ту-160. У Повітряних силах повідомили про пуски крилатих ракет з бортів РФ.

Для відбиття повітряного нальоту російської армії було залучено засоби протиповітряної оборони.

Вибухи у Києві 24 квітня: що відомо

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в ніч проти 24 квітня Київ зазнав комбінованої атаки – РФ била балістикою та крилатими шахедами з різних напрямків. Також було зафіксовано пуски ракет стратегічною авіацією ворога.

Станом на 3:55 відомо про 2 загиблих 54 постраждалих у різних районах столиці. Із них медики госпіталізували 35 осіб, зокрема – 6 дітей. Ще 15 людей отримали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також відомо про кілька пожеж, зокрема, спалено будинки, гаражі та автомобілі.

– Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, було зафіксовано удар по цивільній інфраструктурі.

Вибухи у Київській області 24 квітня: що відомо

У Київській області, за даними Київської ОВА, наслідки атаки фіксуються в трьох районах:

  • у Бучанському — пошкоджено 5-поверховий житловий будинок та загорівся магазин;
  • у Вишгородському — виникла пожежа у лісі;
  • у Броварському — пожежа трав’яного настилу.

Вибухи у Харкові 24 квітня: що відомо

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що по місту було здійснено щонайменше сім ударів з боку РФ.

– Цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило, – написав він.

Також повідомлялось про пуски КАБів по місту.

Також внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району, були вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках.

Вибухи у Житомирі 24 квітня: що відомо

Також вибухи було чутно у Житомирі. Повідомлялось про пуски ракет Калібр з Чорного моря, які прямували через Вінницьку область на Житомирщину.

Область також була атакована Шахедами з Київської області.

Місцеві жителі повідомляють про щонайменше три вибухи у регіоні.

Є інформація про прильоти по житлових будинках в Озерному, Житомирської області.

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