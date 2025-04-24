Володимире, зупинись! Трамп відреагував на обстріл РФ Києва

Президент США Дональд Трамп відреагував на нічний ракетний обстріл України армією РФ та закликав російського диктатора Володимира Путіна “зупинитись”.

Про це у четвер, 24 квітня, Трамп написав у власній соціальній мережі Truth.

Реакція Трампа на удари РФ по Україні 24 квітня

– Я незадоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду! – написав президент Сполучених Штатів.

У своєму дописі він не прокоментував нічні атаки Росії по інших містах України.

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Втім, це є чи не першою публічною реакцією Трампа на обстріл, в якій він дорікає російському президенту Володимиру Путіну.

Що відомо про нічну атаку РФ 24 квітня

Нагадаємо, в ніч проти четверга, 24 квітня, армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву та інших українських містах, зокрема Харкову, Житомиру та Запоріжжю.

Найбільше постраждав Київ, де руйнувань зазнали цивільні об’єкти в декількох районах міста. Як наслідок, атака РФ призвела до понад 70 постраждалих та 8 загиблих у столиці.

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