РФ атакувала Україну 103 дронами: скільки БпЛА вдалося знищити

Під час нічної атаки Україну атакували 103 запущені росіянами дрони.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 22:30 24 квітня.

Українські регіони росіяни атакували безпілотниками, запущеними із Курська, Брянська та Орла.

Зараз дивляться

Звідти окупанти запустили 103 дрони.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 41 ударний БпЛА Shahed (чи дрони інших типів).

Приземлили їх на Сході, Півночі та в Центрі країни.

Ще 40 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.