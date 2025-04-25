П’ять пунктів щодо завершення війни в Україні: The Telegraph оприлюднило переговорний документ

У рамках мирних переговорів за участі США Україна сподівається позбавити РФ офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

Про це йдеться у новому переговорному документі з п’яти пунктів, який оприлюднило видання The Telegraph.

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У пунктах першому і другому прописана важливість, щоб будь-яка мирна угода була “заснована на міжнародному праві, а не на капітуляції”, з конкретним застереженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

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Також там йдеться про важливість чітких “гарантій безпеки” як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, за якою Україна поступиться територією Росії, навіть тимчасово.

Третій пункт є спробою повернути Україну в центр мирного процесу.

У четвертому пункті прописано попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл РФ контролювати Крим дає їй можливість загрожувати не лише Україні, проте й союзникам у Чорному морі – Туреччині, Румунії та Болгарії.

П’ятий і останній пункт чітко окреслює, що РФ не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності ЗСУ або оборонної промисловості.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати під час перемовин у Лондоні запропонували Україні стратегію щодо українських територій.

Він зазначив, що цей сценарій обговорили як українська, європейська делегації, так і представники з США. Наразі цей формат має на розгляді президент Дональд Трамп.

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