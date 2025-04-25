Рубіо спростував, що від України вимагали відмовитися від Криму – Сікорський

У розмові з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським держсекретар США Марко Рубіо спростував, що від України вимагали відмови від Криму.

Про це Сікорський розповів в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

Глава МЗС Польщі провів телефонну розмову з державним секретарем США у середу, 23 квітня. За словами Сікорського, Рубіо у розмові з ним заперечив, що від України вимагали визнати Крим російський.

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– Можу передати, тому що це буде служити справі, що держсекретар США Марко Рубіо спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал, – зазначив польський міністр.

Рубіо про право України на власну армію

За його словами, Рубіо також запевнив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість.

Нагадаємо, що раніше Bloomberg з посиланням на джерела оприлюднило інформацію про можливий “мирний план” Дональда Трампа. Зокрема, там йшлося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на військову силу.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський не раз наголошував, що Україна ніколи не визнає Крим російською територією, адже це суперечить Конституції та суверенітету держави.

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