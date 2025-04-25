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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна підтвердила принципові позиції: МЗС про ІПСО з “мирними планами”

Георгій Тихий
Фото: МЗС

Певні люди, які не зацікавлені у мирних переговорах для закінчення повномасштабної війни Росії проти України, вкидають в інформаційний простір різну інформацію, яка не відповідає дійсності.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав під час брифінгу.

МЗС України про маніпуляції з мирними переговорами

Журналісти запитали у речника МЗС про документ, в якому нібито відображено спільне бачення Великої Британії, Франції, Німеччини та України про шляхи закінчення війни, переданий американському президенту Дональду Трампу від спецпредставника США Кіта Келлога.

Зараз дивляться

– Я можу підтвердити, що на переговорах у Лондоні українська сторона так само, як і на попередніх переговорах, підтвердила принципові позиції в рамках ширшого довгострокового мирного урегулювання, – заявив Тихий.

За його словами, йдеться не про припинення вогню та тишу зараз, а загалом про ширше і довше мирне врегулювання війни.

Тихий звернув увагу, що три принципові позиції України не змінилися. Зокрема, Україна ніколи не визнає свої території російськими.

Також Україна ніколи не дасть згоду на будь-яке обмеження ЗСУ, Сил оборони, оборонних спроможностей і промисловості, а також військової допомоги від партнерів.

Крім того, жодна третя країна не має права вето на вибір Україною альянсів або союзів.

Коментуючи різноманітні публікації у ЗМІ, речник МЗС України закликав усіх орієнтуватися на офіційну інформацію від глави держави, Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

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Війна в Україні, МЗС України, переговори, Україна-Росія
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