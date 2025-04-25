В Україні переобладнання транспортних засобів має відбуватися згідно з Законом України Про дорожній рух.

Який буде штраф за самовільне переобладнання авто та коли він накладається — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке переобладнання автомобіля

Переобладнання транспортних засобів в Україні повинно здійснюватися згідно з чинним законодавством.

Переобладнання автомобіля — це внесення змін у конструкцію транспортного засобу (ТЗ). Воно може включати зміну технічних характеристик, зовнішнього вигляду авто (наприклад, установки кабіни, кузова чи інших деталей) або передбачати встановлення додаткового обладнання, наприклад ГБО (газового балона).

Варто зазначити, що переобладнання автівки для використання газового моторного пального чи альтернативних видів рідкого та газового пального повинно виконуватись виключно за наявності відповідного свідоцтва. Тобто водій повинен мати дозвіл на погодження конструктивних змін з погляду безпеки дорожнього руху. У разі відсутності, зміни у конструкції можуть викликати правові наслідки.

Які особливості переобладнання авто під газ або альтернативне паливо

Якщо зміни у конструкції автомобіля впливають на такі параметри, як — повна маса транспортного засобу, розподіл ваги по осях, розташування центру ваги, тип або потужність двигуна, трансмісія, гальмівна чи рульова система — таке переобладнання потребує погодження з виробником або з установами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України. Зокрема до них належать ДП ДержавтотрансНДІпроект та Головний сервісний центр МВС.

Зверніть увагу! Погодження можливе лише за наявності інформації про ТЗ у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (за винятком переобладнання на газ чи альтернативне пальне).

Який штраф за самовільне переобладнання автомобіля

Згідно з Податковим кодексом України та Законом про безпеку дорожнього руху, переобладнання автомобіля має бути зафіксовано в техпаспорті. Відсутність відповідного оформлення може призвести до накладання штрафу.

Водія можуть притягнути до відповідальності за порушення правил експлуатації транспортних засобів, які встановлюють вимоги до їхнього технічного стану, використання та обслуговування.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штрафи за порушення правил експлуатації транспорту залежать від характеру порушення.

Зокрема, штраф за самовільне переобладнання автомобіля, тобто за встановлення газобалонного обладнання чи інших змін без належної реєстрації становить — 340 грн (стаття 121, частина 1 КУпАП).

Як отримати дозвіл на переобладнання: покрокова інструкція

Щоб не отримувати штрафи за порушення правил експлуатації транспорту, варто правильно отримати дозвіл на переобладнання та зареєструвати зміни.

Для цього необхідно:

звернутись із письмовою заявою до одного з органів – Головний сервісний центр МВС або ДП ДержавтотрансНДІпроект;

у заяві вказати відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, технічну документацію;

при собі також необхідно мати квитанцію про оплату послуги.

Термін розгляду заяви орієнтовно 10 робочих днів.

У разі погодження видається документ про погодження, який містить інформацію про авто, його власника та конкретні умови переобладнання, яким має відповідати конструкція.

Після цього водій може розпочинати проведення переобладнання. Роботи повинні бути виконані у повній відповідності до погоджених умов.

Після змін потрібно звернутись до акредитованої організації для проведення оцінювання відповідності. У разі позитивного результату видається сертифікат відповідності.

Після отримання сертифіката необхідно звернутися до сервісного центру МВС для реєстрації зміненого транспортного засобу згідно з Порядком № 1371, затвердженим постановою КМУ № 1388 від 07.09.1998 (зі змінами від 23.12.2009).

