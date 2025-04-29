Навіщо Путін оголосив “перемир’я” до Дня перемоги: версії ISW

Президент РФ Володимир Путін не розцінює оголошене ним так зване перемир’я до Дня перемоги як серйозний крок до встановлення міцного миру в Україні.

Таке припущення озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ISW – про мету путінського перемир’я на День перемоги

Американські фахівці наголошують: своїм триденним “перемир’ям” Путін демонструє відмову від будь-якого припинення вогню, крім того, що сприяє його військовим зусиллям.

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Зокрема, односторонньо оголошеним “перемир’ям” на День перемоги, як і “перемир’ям” на Великдень, переконані аналітики, глава Кремля домагається інформаційних та бойових переваг в Україні.

Такі путінські “перемир’я”, зауважують в ISW, суперечать меті президента США Дональда Трампа, який домагається, щоб припинення вогню стало передумовою до довгострокової та сталої мирної угоди в Україні.

– Видається, що Путін оголошує припинення вогню під час релігійних та військових свят, щоб змушувати Україну приставати на російські “пропозиції”, щоби не видаватися непоступливими в очах західних партнерів, – вважають експерти.

До того ж, продовжують в Інституті вивчення війни, таким одностороннім оголошенням припиненням вогню Путін може відвертати увагу від того, що досі не погодився на березневу пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денної тиші.

Крім того, такими кількаденними “перемир’ями” президент РФ може підтримувати ілюзію зацікавленості в мирних переговорах, зберігаючи при цьому повний контроль над умовами та термінами будь-яких угод про припинення вогню.

“Перемир’ям” на Великдень, нагадують в ISW, російські війська скористалися для обстрілів та розвідування українських позицій на передовій, а також для нищення техніки вздовж лінії фронту заради підготовки до своїх майбутніх атак.

Тому з оголошенням “перемир’я” на День перемоги, припускають аналітики, росіяни можуть переслідувати таку саму мету.

– Путін, імовірно, розраховує, що під час “перемир’я” на День Перемоги російські війська зможуть перепочити перед майбутньою активністю на передовій. Крім того, це гарантуватиме, що Україна не завдасть жодних ударів по Росії зброєю дальнього радіусу, поки там відзначатимуть День перемоги, – стверджують аналітики.

До того ж, певні експерти, нечіткі умови оголошеного Путіним “перемир’я” на День перемоги, так само як і “перемир’я” на Великдень, які теж не передбачали жодних механізмів моніторингу, росіяни використають, щоб знову “завалити” інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення припинення вогню Україною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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