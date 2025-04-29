Стипендії курсантам вишів, ВЛК і старт основної сесії НМТ: що зміниться з 1 травня

У травні 2025 року зростуть стипендії курсантів військових вишів, а для чоловіків, які раніше належали до категорії обмежено придатних, скоротять терміни проходження базової загальної військової підготовки.

В середині місяця стартує основна сесія НМТ, у більшості українських шкіл наприкінці травня пролунає останній дзвоник.

Про ці та інші важливі зміни, які очікують на українців з 1 травня 2025 року, читайте на Фактах ICTV.

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Тарифи на комуналку у травні 2025 року

Попри завершення опалювального сезону, з 1 травня не передбачається підвищення тарифів на комунальні послуги, як і обіцяли в уряді.

Зокрема, ціна на газ залишиться незмінною для населення щонайменше до травня 2026 року – принаймні для клієнтів Нафтогазу.

Тобто більшість українців ще протягом року сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр.

Тариф на електроенергію у травні також не зміниться і становитиме 4,32 грн за кВт-годину.

А власники двозонних лічильників із 23:00 до 07:00 можуть заощадити: у цей час ціна вдвічі менша – 2,16 грн за кВт-годину.

Не планується у травні на рівні держави і підвищення тарифів на водопостачання.

Субсидії: що зміниться з 1 травня

З 1 травня до 30 вересня в Україні розраховується субсидія на неопалювальний сезон. Зазвичай це відбувається автоматично, проте деяким категоріям громадян необхідно повторно подати заяву особисто, онлайн на порталі Пенсійного фонду або ж через Дію.

Це стосується тих:

хто орендує житло і самостійно сплачуєте комуналку;

у кого зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

домогосподарств, де живе менше людей, ніж зареєстровано;

осіб, яким в опалювальний період призначили нульову субсидію.

Навіть якщо заяву подано протягом травня або червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду.

Пенсії з 1 травня: чи буде підвищення

У травні на надбавки до пенсії можуть розраховувати пенсіонери, які досягли певного віку.

Тобто виплати збільшаться у тих, кому протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років, проте основна пенсія не має перевищувати 10 340,35 грн.

Розмір вікової надбавки:

570 грн – для осіб віком від 80 років;

456 грн – для тих, кому виповнилося від 75 до 79 років;

300 грн – для осіб віком від 70 до 74 років.

Компенсаційні виплати автоматично перераховуються із досягненням пенсіонером відповідного віку.

Крім того, до кінця травня пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають право на додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Проте для отримання такої виплати є кілька умов, одна з них – пенсія має бути не більше 3 250 грн.

Стипендія для курсантів військових вишів

Постановою Кабміну від 11 квітня № 455 збільшується грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти.

Тож уряд виконав обіцянку про підвищення стипендій майбутнім офіцерам, яке планували ще з березня.

Що зміниться з 1 травня:

стипендія курсантів зросте до близько 8 тис. грн;

відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 100 грн (як військовослужбовці за контрактом).

До травня курсанти отримували грошове забезпечення в розмірі від 2 880 грн до 3 145 грн.

Підвищення відбудеться за рахунок збільшення посадових окладів та встановлення надбавок, зокрема за результатами екзаменаційних сесій. Фінансування виплат здійснюватиметься з держбюджету.

Скорочення терміну базової підготовки для “обмежено придатних”

З 1 травня для українців, які раніше належали до категорії обмежено придатних, скорочується термін проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП).

Ці військові, згідно з рішенням військово-лікарської комісії, мають проходити службу лише в тилових частинах.

Оновлена програма навчання для зазначеної категорії передбачає:

скорочення терміну підготовки з 45 діб до одного місяця (30 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

За цією програмою БЗВП навчатимуться військові, які служитимуть у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК і СП, військових вишах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Зміни торкнуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або проходить її повторно.

Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК

Закон скасував статус обмеженої придатності, тому українці, які отримали його до 4 травня 2024 року, мають до 5 червня 2025-го (включно) повторно пройти військово-лікарську комісію.

Для цього потрібно через застосунок Резерв+ або ⁠особисто у ТЦК отримати направлення на ВЛК, пройти комісію у медзакладі і за її результатами отримати нове рішення – придатний або непридатний.

У запасі є ще цілий місяць, але зволікати не варто, кажуть у Міноборони.

Два нових типи відстрочок у Резерві+

До 8 травня у застосунку Резерв+ мають з’явитися два нових типи відстрочок для військовозобов’язаних, повідомила в ефірі телемарафону Єдині новини заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, перший тип відстрочок – для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців.

– Це один із чутливих запитів, які ми отримували. Така відстрочка надається на підставі висновку ВЛК. Другий тип – для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років, – пояснила вона.

Черногоренко також повідомила, що влітку у Резерві+ з’явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%.

Основна сесія НМТ та реєстрація на додаткову

14 травня розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту, яка триватиме до 25 червня.

Після 4 травня для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. З міркувань безпеки ця інформація не оприлюднюється публічно.

Ті з випускників, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії, мають змогу пройти тестування під час додаткової – з 14 до 25 липня.

Реєстрація на додаткову сесію НМТ передбачена 9-14 травня, а внести зміни до реєстраційних даних можна буде до 19 травня.

Останній дзвоник у школах

У 2025 році останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 травня, хоча, згідно з постановою Кабміну, навчальний рік може тривати до 30 червня. Проте ця дата – лише граничний термін, до якого навчальні заклади мають право завершити освітній процес.

Конкретні дати закінчення навчання, проведення останнього дзвоника, графік канікул та інші особливості структури навчального року встановлюються не урядом, а самими школами.

До речі, у школах Києва останній дзвоник пролунає 31 травня, оскільки вони не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул і не корегували структуру навчального року, а працювали за освітніми програмами, схваленими педагогічними радами.

Тимчасові обмеження у пункті пропуску Шегині

У пункті пропуску Шегині на кордоні України з Польщею орієнтовно до 10 травня діятимуть тимчасові обмеження на виїзд для легкових транспортних засобів.

22 квітня тут розпочалися ремонтно-реконструкційні роботи, тому не працює одна зі смуг на виїзд.

Для уникнення черг прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця або ж Нижанковичі.

Біоетанол у бензині: як це позначиться на вартості

У травні набуває чинності закон, який зобов’язує додавати рідке біопаливо (не менше 5%) до автомобільного бензину.

Серед основних переваг такого рішення – зниження шкідливих викидів, підтримка вітчизняного виробництва та зміцнення енергетичної незалежності країни.

Експерти кажуть, що бензин Е5 може виявитися дорожчим. Європейські виробники переважно випускають Е10, який є стандартом у більшості східноєвропейських країн.

Для виробництва Е5 їм потрібні окремі потужності, що призводить до додаткових витрат, проте травневе падіння цін на нафту, ймовірно, може частково компенсувати цю різницю, зробивши її непомітною.

Зміна вимог до світлофорів

Із 1 травня в Україні набуває чинності новий стандарт ДСТУ 4092:2024, що передбачає оновлення вимог до встановлення світлофорів.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький ще у листопаді минулого року пояснив, що принципово серйозних відмінностей немає.

Серед основних змін:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;

колір зеленого сигналу світлофору буде більш насиченим, приведеним до європейських стандартів;

велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою;

спільні велопішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних світлофорах.

За його словами, йдеться не про заміну всіх старих світлофорів, а лише про стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.

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