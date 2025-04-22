Коли буде останній дзвоник в Україні та чи навчатимуться школярі у червні

Квітень добігає кінця, а разом з ним все ближче відчувається подих літа. Попереду – омріяна пора літніх канікул, час безтурботності, нових вражень та яскравих моментів.

Факти ICTV дізнавалися, коли буде останній дзвоник в Україні, що сповістить про початок літнього відпочинку для українських школярів.

Коли буде останній дзвоник в Україні у школах

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2024 року, навчальний рік розпочався 2 вересня 2024 року і може тривати до 30 червня 2025 року. Водночас ця дата — не обов’язковий день завершення навчання, а лише граничний термін, до якого навчальні заклади мають право завершити освітній процес.

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Конкретні дати закінчення навчання, проведення останнього дзвоника, графік канікул та інші особливості структури навчального року встановлюються не урядом, а самими школами. Це пов’язано з тим, що заклади загальної середньої освіти мають автономію та самостійно приймають такі рішення.

Це положення не є новим — воно діє відповідно до чинного законодавства вже багато років, ще до початку повномасштабної війни.

Хто ухвалює рішення про дату останнього дзвоника 2025 у школі

У МОН зазначили, що за рішення про графік навчального процесу та коли буде останній дзвоник у школах України, відповідає педагогічна рада кожного навчального закладу. Вона враховує кілька ключових чинників:

обсяг навчального матеріалу, який потрібно опрацювати;

безпекову ситуацію в регіоні;

потреби учнів і учениць;

можливості педагогічного колективу.

Таким чином, держава не зобов’язує школи проводити навчання до 30 червня — це лише крайній допустимий термін завершення навчального року. Отже, останній дзвоник в Україні у 2025 році у більшості шкіл пролунає 30 травня.

Чи будуть діти навчатися у червні

У МОН зазначили, що червень не є обов’язковим періодом для звичайного навчання, однак школи можуть використати цей місяць для різних форм освітньої діяльності. Це може бути:

стандартне продовження навчання;

додаткові консультації для учнів;

проєктна діяльність;

індивідуальні або групові заняття;

літні освітні табори чи екскурсії.

Ці формати створені для того, щоб підтримати учнів у подоланні прогалин у знаннях, що виникли через війну. Але остаточне рішення про доцільність таких активностей у червні ухвалює педагогічна рада школи з урахуванням місцевих умов та інтересів учнів.

Що важливо знати батькам, учителям та учням:

немає жодних нормативних актів, які б скорочували літні канікули;

коли буде останній дзвоник і випускні, вирішують педагогічні ради шкіл самостійно, з огляду на ситуацію з безпекою, навчальне навантаження та потреби дітей;

червень може бути використаний для освітніх заходів, але це — можливість, а не обов’язок.

Міністерство освіти і науки України рекомендує орієнтуватися лише на перевірену інформацію з офіційних джерел і довіряти рішенням педагогічних рад, які ухвалюються з урахуванням реального стану справ у конкретному регіоні та школі.

Джерело : Міносвіти

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