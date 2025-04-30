Родини загиблих добровольців отримають 15 млн грн – президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким встановлено однаковий розмір державної допомоги для родин загиблих добровольців та військовослужбовців – 15 млн гривень.

Відомості про законопроєкт під номером 12234 розміщені на офіційному порталі Верховної Ради України.

Виплати родичам загиблих добровольців збільшено

До цього часу сім’ї цивільних добровольців, які загинули під час захисту країни, отримували значно меншу фінансову допомогу – близько 1,86 млн грн.

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Закон, запропонований Міністерством у справах ветеранів, спрямований на те, щоб забезпечити справедливе вшанування всіх, хто став на захист України.

Відтепер родичі загиблих добровольців отримуватимуть стільки ж, скільки й сім’ї загиблих військових – 15 млн грн.

Також передбачені доплати для родин, які вже раніше отримали менші суми компенсацій.

Документ також визначає офіційний механізм визнання членів родини загиблих добровольців як членів сім’ї захисника чи захисниці України.

Для цього потрібно буде надати спеціальну довідку про участь у заходах із оборони країни. Такий документ видаватиме командир відповідного підрозділу Сил безпеки та оборони.

Нагадаємо, добровольці віком від 18 до 24 років, які приєдналися до лав української армії до початку реалізації програми Контракт 18-24, можуть отримати одноразову грошову винагороду у розмірі 1 млн гривень.

У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забезпечує добровольцям пенсійні виплати на рівні з військовослужбовцями.

Це стосується тих, хто на початку повномасштабного вторгнення став на захист України, але не встиг офіційно приєднатися до військових структур.

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