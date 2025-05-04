Вночі Україну атакувало 165 ворожих дронів: скільки вдалося збити силам ППО

У ніч на 4 травня (з 21:00 3 травня) російські війська запустили по Україні 165 ударних дронів та безпілотників-імітаторів різних типів із районів: Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (все Росія), та Приморська, що окупованій частині Запорізької області.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 4 травня

Станом на 09:00 наші Сили оборони збили 69 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Через повітряну атаку дронів на Київ поранення отримали щонайменше 11 людей, серед них – двоє дітей. Є пошкодження цивільної інфраструктури у трьох районах столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряне командування Південь

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