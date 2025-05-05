Сирський про Курську операцію: за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки нагородив воїнів, які відзначилися під час Курської операції. За його словами, ця операція виконала більшість із поставлених цілей.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях, – йдеться в повідомленні.

Сирський наголосив, що буферна зона, створена Силами оборони України в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз.

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Нестандартні підходи

Головком ЗСУ наголосив, що кількісно переважаючого супротивника можна перемогти тільки нестандартними ходами. За його словами, Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка.

– Україна показала, що здатна контратакувати, бити і гнати ворога, зокрема й на його землі. Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам – справжнім героям української армії, – пише головнокомандувач.

Активна оборона півночі України

Зокрема, за словами Сирського, один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав певні завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк.

– І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України і в прикордонних районах Росії – це насамперед про 225-й, – пише головком.

Повідомляється, що Олександр Сирський мав приємну нагоду поспілкуватися з бійцями та командирами полку і вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм.

Джерело: Олександр Сирський

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