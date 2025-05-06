Україна повернула з полону 205 воїнів, серед них — захисники Маріуполя

Україна повернула з полону додому 205 військових у вівторок, 6 травня,.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Обмін полоненими 6 травня

— Наші – вільні. Наші – вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту, – написав президент.

Глава держави зазначив, що українські військові утримувались у різних регіонах Росії та були “ув’язнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності”.

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Зеленський подякував усім, хто працював над цим обміном. Також висловив вдячність партнерам, передусім Об’єднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомили деталі обміну. Зокрема те, що додому вдалося повернути трьох українських офіцерів та 202 солдата та сержанта.

Серед визволених військовослужбовці Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Захисники, яких вдалося повернути у межах цього обміну, боронили Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях. Також вдалося звільнити захисників з гарнізону Маріуполя.

— Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога, – зазначили у Координаційному штабі.

Обмін 6 травня – вже п’ятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом у межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року КШППВ визволено 4 757 українських громадян.

Раніше Міністерство оборони країни-агресора повідомило, що обмін військовополонених між РФ та Україною відбувся за формулою 205 на 205.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

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