Робота менеджерів фонду в рамках угоди про надра буде неоплачувана – Кабмін

Інвестиційним фондом відновлення, створеному в рамках угоди про надра, керуватиме команда українських і американських менеджерів, робота яких не оплачуватиметься.

Про це розповіли перша віцепрем’єрка, міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка в інтерв’ю РБК-Україна.

Угода про надра: як оплачуватиметься робота менеджерів фонду

За словами Свириденко, до команди управління фондом входитиме по три представника від України і від США – перемовини щодо цього питання на фінальній стадії.

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– Американська сторона вже погодилася надати “стартовий капітал”, – сказала вона, відповідаючи на питання щодо фінансування роботи фонду на початковій стадії, проте суму не уточнила.

А Качка уточнив, що робота менеджерів буде неоплачувана, тобто це будуть люди, які працюють в уряді на якихось посадах.

– Від США це будуть представники DFC і Мінфіну – вони з цих представників будуть обирати. У нас буде аналогічо. На старті нам буде потрібен, наприклад, інвестиційний радник – на це, скоріше, гроші базові підуть. Офісу ніякого не буде, – пояснив він.

І зауважив, що у комітетах фонду (інвестиційний, адміністративний, з пошуку проєктів) будуть працювати ті самі шість менеджерів, тобто формат буде такий, як в наглядових радах – одна людина входить до кількох комітетів.

У ніч проти 1 травня США та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

8 травня документ має ратифікувати Верховна Рада.

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