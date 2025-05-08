Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала РФ

Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня

Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій

Наступник Папи Франциска: названо основних претендентів на Святий Престол

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Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності

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