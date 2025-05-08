Вікторія Васьковська, редакторка сайту
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала РФ
8 травня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Європарламент підтримав резолюцію про повернення українських дітей
Резолюція Європарламенту про повернення депортованих або примусово переміщених українських дітей отримала підтримку від п’яти провідних політичних груп.
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Ключові положення документа:
- засуджуються насильницькі дії Росії проти українських дітей, зокрема за депортацію, вбивства, незаконні усиновлення, примусове переміщення та депортацію, сексуальне насильство, примусову русифікацію та мілітаризацію. Також згадується співучасть Білорусі у цих злочинах;
- ЄС закликає притягнути до відповідальності винних і запровадити санкції проти осіб і установ, причетних до цих дій;
- заклик негайно зупинити злочини, оприлюднити дані про всіх депортованих дітей і гарантувати їхнє безпечне та безумовне повернення;
- міжнародні організації мають отримати доступ до всіх вивезених дітей;
- осуд примусового нав’язування громадянства РФ та державних програм усиновлення як засоби примусової асиміляції;
- вимога до посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей;
- заклик до міжнародної спільноти щодо активізації взаємодії, зокрема шляхом створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.
— Європарламент чітко заявляє: Без повернення викрадених дітей — жодної справжньої мирної угоди. Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи президента України Bring Kids Back UA, – написав керівник ОП.
Джерело: Андрій Єрмак
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