Альтернативи вступу в НАТО на шляху до встановлення миру в Україні немає – Кондратюк

У України немає альтернативи вступу в НАТО на шляху до встановлення миру, проте їй необхідні нові безпекові рішення у співпраці з ЄС і державами-союзниками.

Про це на Київському безпековому форумі 9 травня повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

– Коли ми говоримо про НАТО, то розуміємо, що іншого безпекового вибору в нас немає. І як би нам не викручували руки, наша переговорна лінія до миру – це членство в Альянсі, – наголосила вона.

Кондратюк зауважила, що протягом трьох років повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, країни військового блоку мали безпрецедентний шанс підготуватися. Проте, на її думку, не використали цього часу ефективно.

Зараз дивляться

– Ці три роки засвідчили, що ми маємо дуже багато втрачених можливостей. Якби з перших днів вторгнення світ акумулював всі дії проти Росії й надав Україні всю необхідну зброю – багато чого могло б не трапитися, – сказала віцеспікерка.

Вона звернула увагу на слабкість європейських інституцій, які не змогли адекватно відповісти на виклики, зокрема окремих лідерів ЄС.

– Ці втрачені можливості – це не лише про слабкість окремих лідерів, а про загальну нерішучість інституцій. Якщо Угорщина викручує руки Євросоюзу, то ми маємо розуміти, як на це відповідати спільно, – зазначила Кондратюк.

Кондратюк про створення спецтрибуналу проти РФ

На думку заступниці голови Верховної Ради, рішення про створення міжнародного трибуналу для агресора – це можливість виявити реальну єдність і відповідальність.

Крім того, віцеспікерка вказала на швидкі темпи озброєння Росії порівняно із країнами військового блоку.

– Генсек НАТО (Марк Рютте, – Ред.) вже визнає: за три місяці Росія виробляє більше зброї, ніж усі країни військового блоку разом за рік. То хто насправді готується до війни? І що із цим робить НАТО? – заявила вона.

Кондратюк зауважила, що Україні потрібно розвивати також додаткові формати для забезпечення гарантій безпеки у майбутньому.

– Ми повинні будувати союзи – з ЄС, із ключовими державами: Францією, Німеччиною, Великобританією, Польщею. Нам потрібна не альтернатива НАТО, а доповнення до нього, яке посилить нашу спроможність, – сказала вона.

За словами Кондратюк, шлях до миру лежить лише через силу і вона має проявлятися на полі бою, що буде головною перевагою у будь-яких переговорах.

Нагадаємо, що глави МЗС європейських країн і керівництво ЄС висловили політичну підтримку запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

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