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Якими є найближчі плани РФ на фронті та де атакуватимуть: деталі від Паліси

Окупанти розпочали наступ на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Є велика ймовірність, що російські військові чинитимуть спроби прорвати оборону на Запорізькому напрямку, до того ж, противник найближчим часом зосередить зусилля, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це в інтерв’ю Армія TV повідомив заступник керівника Офісу президента України, екскомандир 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса.

– Противник буде зосереджувати основні зусилля у найближчій перспективі на виході на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. На створення “буферної зони”, як вони її називають, на території України, вздовж кордону у Харківській і Сумській областях, – повідомив Паліса.

РФ намагатиметься прорвати оборону на Запоріжжі

До того ж, Паліса зауважив, що є велика ймовірність, що окупанти намагатимуться пробити оборону на Запорізькому напрямку. Крім того, як зауважив Павло Паліса, противник, імовірно, спробує розвивати наступ з форсуванням водної перешкоди на Херсонщині.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 9 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю виданню Лівий берег підтвердив, що наступ російської армії на Сумську та Харківську області, про який наприкінці березня говорив президент Володимир Зеленський, фактично вже розпочався.

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Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область, Луганська область, Херсонська область
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