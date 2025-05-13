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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Новопавлівському напрямку росіяни зібрали піхоту з чотирьох полків: яка ціль ворога

російські танки
Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку російські військові проводять штурми малими групами піхоти. Лише за минулу добу зафіксовано 24 ворожі атаки.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин.

Новопавлівський напрямок: ситуація

За словами Владислава Волошина, росіяни на Новопавлівському напрямку ситуація дуже складна, там ворог продовжує обстріли.

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Штурмовими групами загарбники намагаються прорватися у бік адміністративного кордону Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

– Там на сьогодні зібрано чимало штурмової піхоти ворога. Це бойові підрозділи з чотирьох російських полків, які на порівняно на невеликій ділянці намагаються штурмувати, – наголосив речник Сил оборони півдня.

Сили оборони України ведуть маневрову оборону та завдають великих втрат ворогу, а це по 150 чоловік особового складу на добу.

Росіяни у своїх штурмах використовують бойову техніку, а також велику кількість мотоциклетної техніки.

Оріхівський напрямок: яка ситуація

На Оріхівському напрямку противник намагається прорвати нашу оборону і захопити плацдарм поблизу населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. Якщо ворогу вдасться захопити цей плацдарм, тоді він зможе тримати під вогневим контролем наші логістичні шляхи із Запоріжжя – це логістичні шляхи, які прямують до Гуляйполя та Оріхового.

– Також звідти він зможе здійснювати вогневий вплив по самому Запоріжжю, і обстрілювати південне та східне передмістя Запоріжжя, – наголосив Владислав Волошин.

На Новопавлівському напрямку РФ збирає піхоту для штурмів Фото 1

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Водночас військовий зауважив, що на цій ділянці росіяни ведуть вже тривалу і безуспішну війну, проте не збираються полишати своїх планів.

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Раніше повідомлялося, що Повітряні сили ЗСУ завдали нищівного удару по командному пункту 6 мотострілецької дивізії російського ворога в районі окупованого Бахмута.

Армія Росії, Війна в Україні, Запоріжжя, телемарафон
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