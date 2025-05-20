РФ виграла час для наступу – ЦПД про переговори Трампа й Путіна

Після переговорів із президентом США Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін виграв час для наступу РФ.

Таку думку 20 травня висловив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Путін виграв час для наступу РФ: заява ЦПД

Очільник ЦПД вважає, що, відмовивши США в негайному припиненні вогню, Путін виграв час для наступу Росії.

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– Воєнкори росіян пишуть, що їм дозволили “воювати до перемоги”. Навіть не приховують початкових намірів просто воювати далі, – зауважує Андрій Коваленко.

За словами керівника Центру протидії дезінформації, Україна чудово розуміла цей початковий план Путіна, коли в березні приставала на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню.

– Без тиску Путін просто продовжить вбивати. Слова для нього не мають значення. Він маніпулює, щоб виграти час. Завжди так робив ще з 2014 року, – переконаний Андрій Коваленко.

Тим часом, продовжує очільник ЦПД, станом на сьогодні росіяни посилили активні дії на Сході, бомблять Сумську область та щодня запускають ударні дрони.

Тож, підсумовує Андрій Коваленко, ворог робить усе, щоб віддалитися від теми припинення вогню.

Нагадаємо, що напередодні дві години тривали переговори президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

Очільник Сполучених Штатів заявив, що вдалося домовитися про негайний старт переговорів між Україною та Росією щодо припинення вогню та завершення війни.

Але Володимир Путін після розмови з Трампом відкинув ідею безумовного припинення вогню.

Очільник Кремля зазначив, що Москва відкрита до обговорення певного “меморандуму” з Україною, який містив би й питання припинення бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Андрій Коваленко

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