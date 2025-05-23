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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Розгортається за хвилини: ЗСУ отримають новий БпЛА Білий вовк

дрон білий вовк
Фото: Міноборони

В арсеналі Збройних сил України буде ще один ударний безпілотний авіаційний комплекс Білий вовк.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Готовий до бою за лічені хвилини

Створений для точного ураження важливої ворожої техніки, фортифікацій та інших захищених об’єктів, новий безпілотник здатний доставляти бойові заряди навіть до броньованих і стратегічних цілей.

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Комплекс розгортається протягом лічених хвилин. До складу входять безпілотник із цифровою комбінованою камерою, станція управління, контрольна система, силові акумулятори та інші ключові елементи.

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Джерело: Міноборони
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