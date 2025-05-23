Розгортається за хвилини: ЗСУ отримають новий БпЛА Білий вовк

В арсеналі Збройних сил України буде ще один ударний безпілотний авіаційний комплекс Білий вовк.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Готовий до бою за лічені хвилини

Створений для точного ураження важливої ворожої техніки, фортифікацій та інших захищених об’єктів, новий безпілотник здатний доставляти бойові заряди навіть до броньованих і стратегічних цілей.

Зараз дивляться

Комплекс розгортається протягом лічених хвилин. До складу входять безпілотник із цифровою комбінованою камерою, станція управління, контрольна система, силові акумулятори та інші ключові елементи.

Джерело : Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.