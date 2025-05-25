Це ганебно: Кіт Келлог закликав негайно припинити вогонь після атаки на Україну

Російський масований обстріл України в ніч на 25 травня є прямим порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, які покликані захищати невинних людей під час конфліктів.

Про це написав спецпредставник президента США Кіт Келлог на своїй сторінці у Х.

– Невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей. Ці напади є ганебними. Припиніть вбивства. Негайно припиніть вогонь, – зауважив Келлог.

Обстріл України 25 травня

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по різних областях України.

Зараз дивляться

Внаслідок російського удару загинули десятеро дорослих та троє дітей. Ще 56 дорослих та 11 неповнолітніх дістали поранення.

Як повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у нічній атаці по Україні ворог застосував загалом 367 засобів повітряного нападу, з окрема 298 безпілотників – ударних Шахедів і дронів-імітацій.

Це рекордна кількість, що свідчить про нарощення виробництва БпЛА в РФ.

Силами ППО було знищено 45 крилатих ракет і 266 дронів. Для відбиття атаки у небо здіймали літаки F-16 та Mirage.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.