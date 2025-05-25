Сльози, слова любові й шоколад: історії звільнених з полону 25 травня

Після масштабного обміну полоненими між Україною та Росією, який відбувся 25 травня за формулою 1000 на 1000, українські захисники вперше за роки неволі змогли почути голоси своїх рідних та зробити зворушливі дзвінки додому.

Обмін полонених 25 травня: перші дзвінки додому

Худі та виснажені військові радіють звичайній шоколадній цукерці.

– Три роки ми не їли шоколаду. Три роки. Зараз ми його зʼїмо, — з усмішкою сказав один із визволених воїнів, тримаючи в руках солодощі, які для нього стали символом свободи.

– Всіх цілую, люблю, скоро буду, — звернувся до своїх близьких інший боєць, ледь стримуючи сльози.

Зараз дивляться

– Чекали дуже довго на цей день, два роки, — зізнався ще один зі звільнених, зазначивши, що повернення додому для кожного з них стало моментом, який здавався недосяжним.

Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, визволені в межах обміну полонених сьогодні, 25 травня, отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, усі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.

– Не дамо тим гадам — інакше не можу сказати — щоб вони йшли і нищили нашу землю. Вбивали наших дітей, наших рідних і близьких, — сказав один з українських воїнів, наголошуючи, що боротьба за свободу триває.

Про радісну новину також повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, під час обміну з полону повернувся львів’янин Андрій Біскуп — чоловік працівниці Львівської міської ради. Він перебував у російському полоні з грудня 2022 року.

– Гарна звістка для Львова. Вітаємо сім’ю та рідних. Це велике свято” — написав Садовий.

Нагадаємо, 25 травня 2025 року, відбувся третій етап обміну полоненими 1000 на 1000.

Серед них – воїни ЗСУ (зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони), Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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