РФ готує перезапуск ЗАЕС – будує лінію електропередач на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей Росія зводить нову високовольтну лінію електропередач, яка ймовірно призначена для перезапуску реакторів ЗАЕС.

Про це свідчать результати супутникового аналізу, оприлюднені екологічною організацією Greenpeace.

Окупанти будують лінію електропередач для запуску ЗАЕС

За допомогою супутникових знімків Planet високої та середньої роздільної здатності екологи виявили нове будівництво, яке не фіксувалося на зображеннях до лютого 2025 року.

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Візуальна ідентифікація об’єктів підтверджує: Росатом реалізує проєкт, спрямований на повторне введення в експлуатацію ЗАЕС.

Станом на 23 травня 2025 року вже споруджено 90 кілометрів нової лінії, включаючи встановлені опори.

Лише за період з 11 по 22 травня було встановлено 15 нових опор та прокладено понад 5 км лінії від східної частини Тополиного, розташованого на північ від окупованого Маріуполя. Очікується, що будівництво триватиме далі – у напрямку Кальчицького водосховища.

Експерти прогнозують, що лінія сягне ще 100 км на захід – до підстанції 330 кВ у Мелітополі, що також перебуває під російською окупацією. Зі східного боку вона має з’єднуватися з підстанцією 750/330 кВ, розташованою північніше від Маріуполя.

За попередніми підрахунками, для вже збудованих 90 км було встановлено приблизно 300 опор.

Будівництво координується окупаційною структурою – Чорноморським регіональним диспетчерським управлінням, що входить до російського АТ СО ЄЕС – центрального диспетчерського органу Об’єднаної енергосистеми РФ.

Що відомо про захоплення ЗАЕС

Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Україні та Європі, була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року. З вересня того ж року її реактори припинили виробляти електроенергію.

У грудні 2024-го перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко публічно заявив про намір запустити реактори “якнайшвидше”.

Мета росіян – приєднати ЗАЕС до енергосистеми Росії, зокрема Ростовської області. Перезапуск реакторів розглядається як пріоритет російської влади і перебуває під контролем держкорпорації Росатом.

З січня 2024 року Greenpeace активно попереджає про ризики відновлення роботи станції, яке вважає небезпечним і незаконним. Організація також розслідує участь МАГАТЕ, яка, на думку активістів, може сприяти незаконній діяльності Росатому.

– Це одне з перших конкретних свідчень того, що Росія реалізує небезпечні та незаконні плани перезапуску найбільшої АЕС в Україні та Європі – Запорізької. Але ця станція є виключно власністю України, а російський крок до потенційно катастрофічної експлуатації реакторів повинен бути засуджений. Росію та Росатом потрібно зупинити, станцію – деокупувати й повернути Україні, – заявив Шон Берні, ядерний спеціаліст Greenpeace Україна.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що повноцінне відновлення роботи Запорізької АЕС можливе лише за участі українських фахівців.

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